Farklı Dünyalara Açılan Kapılar

Filmler farklı dünyalara açılan kapılardır. Her bir tür içinde ele aldığı konu ile ilgili bize farklı duyguları hissetmemizi sağlar. Hangi yaşta olursak olalım bazen geleceği merak eder bazen de geçmişi tekrar yaşamak isteriz. İşte o zaman sinema devreye girer ve her döneme veya yaşa uygun filmleri siz izleyicilerimize sunar. Geçmişte hep olmak ve hayalini kurduğunuz karakterlere, özlem duyduğunuz anılara, özendiğiniz kurgusal kahramanları tek tıkla ayağınıza getirir. Ailecek izlediğiniz nostalji filmleri, arkadaşlarınız ile kahkahalara boğulduğunuz animasyon, komedi filmlerini bazen sürperseniz bile merak ile izlediğiniz korku-gerilim ve sevgiliniz ile soğuk kış akşamlarında keyif ile izlediğiniz romantik komedi filmleri size dejavu hissi verecektir.

Geçmişten bu yana her şeyde olduğu gibi sinema da evrim geçirmiş, küçük bir yerde toplanan insanların iç içe barış içinde olduğu yerde geceyi aydınlatan yıldızların altında beyaz perdede yapılan filmler izlenirdi. Şimdi gelişen ve değişen teknoloji aynı tadı vermese de insanların sinemadan mahrum kalmasını önlemektedir. Perdeden sonra gelen projeksiyon, televizyon onu takip eden bilgisayar şu anda yaygın olarak kullanılan telefonlar gündelik hale gelmeye başlamıştır fakat buna rağmen geçmişteki izlerin bir kısmı hala durmaktadır. İnsanlar günümüzde arabalı veya açık hava sinemasını aktif olarak kullanmaya devam etmektedir. Teknolojinin yanı sıra artan türler de sinemanın gelişimine katkı sağlamıştır.

Sinema gelişimi ile birlikte sadece perde değil her yerde gösterime girmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra hd izle siteleri izleyicilerin kolayca erişebilmesi için harekete geçmiş ve en güncel filmleri sitelerinde paylaşmaya başlamışlardır. Bunlardan biri olan fullhdfilmizlesene lider sitelerden biridir ve izleyicilerin kısa ve güvenli yoldan kolay bir şekilde her türde ve şekilde olan filmleri siz izleyicilerin beğenisine sunmaktadır. Altyazılı, dublajlı ve yabancı dil seçenekleri gibi birçok seçeneği içerisinde barındırmaktadır.

Aksiyon, macera, komedi, romantik komedi, korku, dram, gerilim ve yerli filmlerin dışında ortaya çıkarılan anime, bağımsız, bilim kurgu, belgesel, fantastik, klasik, kısa film, müzikal, spor gibi yeni türler sektörün daha çok canlanmasına sebep olmuştur. Bu gelişme sinema ve film sitelerinin aralarında çekişmeli bir rekabetin başlamasını sağlamıştır.

Siteler izleyicilerinin kolay erişim sağlaması ve her türde istediği filmi izle kolayca ulaşması için oldukça büyük emek vermektedir. Bunun yanı sıra filmlerde yaşanan ses kayması, altyazının yanlış bir şekilde çevrilmesi, görüntü kalitesinin gerektiğinden az olması gibi ihtimalleri ile karşılaşılmaması için gerekli özeni göstermektedirler. Son olarak seyirciye kalan ise hayata biraz ara verip kendine uygun olan filmi seçmesi ve onu kötü hissettiren duygulardan uzaklaşmasını sağlayıp kendini filmin akışına bırakmasıdır.

Nanny McPhee Serisi

2005 yılında yayınlanan bu İngiliz-Amerikan fantastik komedisi, Viktorya dönemi İngiltere’sinde geçmektedir. Özellikle çocuklar tarafından fazlasıyla ilgi gören bu film, Cedric Brown’un yedi çocuğuyla ilgilenmesi için McPhee adındaki sihirli bir dadıyı işe almasının ardından yaşanan olayları konu alıyor. Aradan geçen 5 yılın ardından beyazperdeye taşınan ikinci filmde ise aile çiftliklerini ayakta tutmaya çalışan Bayan Docherty’nin bakması gereken üç çocuğu için Sihirli Dadımızdan yardım istemesi ve sonrasında yaşanacak fantastik bir macera ele alınıyor.

Nanny McPhee(2005)

Bay Cedric Brown, bundan bir sene önce eşinin hayatını kaybetmesinin ardından dul kalmış; aynı zamanda maddi sıkıntılar içinde olan bir adamdır. Cedric’in eşinin hayatını kaybetmesinden sonra birbirinden yaramaz olan yedi çocuğa bakma görevi de zavallı adama kalmıştır. Her biri sebep olduğu karmaşayla babasını çılgına çeviren bu çocuklar için bir dadı bulmak imkansızdan da ötedir. Aynı zamanda çocuklarının geçimini sağlayabilmesi için para yardımı aldığı Adelaide, çok geçmeden Bay Brown evlenmezse yardımı keseceğini söylemiştir. Bu saatten sonra ona yardım edebilecek tek şeyin bir mucizeyle olabileceğini düşünen çaresiz adamın yardımına, Sihirli Dadı McPhee koşacaktır. Kendine özel yöntemleri ile çocukları zaman içerisinde birer birer yola getiren McPhee’nin, bunu gerçekleştirebilmesinin nedeni ise gizli bir sırdır. Kısa süre sonra sırrı ortaya çıkmaya başlayan Sihirli Dadı’nın görevi, çocuklar ona alışmaya başladığında bitecektir. Ancak çocuklar dadılarını kaybetmeye pek de hazır değildir.

Nanny McPhee Büyük Patlama(2010)

Sevilen Sihirli Dadımız’ın ikinci filminde zamanda ileriye yolculuk yapan Dadı McPhee, kendisini bir anda kocasının Dünya Savaşı’na gitmesinin ardından aile çiftliklerini tek başına ayakta tutmaya çalışan genç anne Bayan Green’in evinde bulur. Başı dertte olan genç kadın, eve yerleşen ve evden ayrılmaya pek de niyeti olmayan kibirli ve zorba iki kuzenle mücadele etmektedir. Sihirli Dadımız McPhee, bu küstah kuzenlerle; hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan yavru bir fil; uçan motosikletler ve ağaçlara tırmanma yeteneği olan küçük bir domuzun da yardımıyla; sihirli güçlerini kullanarak küçük yaramazlara büyük bir ders verecektir.

