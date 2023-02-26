'Farklı Üretmek'

Vermek başka bir şeydir. Pepe'miz var, Vader. Pepe - Vidaların varsa şampiyon olamazsın derler. Pepe oyuncu olarak da karakter olarak da farklı bir konumda. Bir oyuncunun performansı, yeteneği kadar önemlidir. %100 eksik bir şey görmüyorum. Ersan ve Tosic tartışılabilir ama Beşiktaş ikisinden de verim ve para alıyor. Gomez ve Weghorst aynı tip oyuncular değil. Gomez daha çok hareket ediyor ama Weghorst farklı bir oyuncu. Örneğin, Weghorst'ta gördüm. Kazanma hırsı olan, yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmak isteyen bir adam. Dele Alli, Mario Gomez ile karşılaştırıldı. Dibe vurdular. Bugün Ali ile de konuştum. O bir İngiliz oyuncu ve kadroda yok. Abonelikten çıkabilirsiniz, pes etmeyin. Sen bana 1 adım at ben sana 3 adım. Sana vebahis bir şey teklif ediyorum, kabul edecek misin? Gomez böyle bir hırs ve istekle işe gitmeseydi ilk maçına çıkamayacak ve milli takıma giremeyecekti. Ali daha genç. Geçer mi bilmiyorum ama işe yararsa çok şey değişecek.

Bazı oyuncularımız geç geldi veya takımlarının bir parçası olmayan oyuncular tarafından götürüldü. Yaralanmalar tamamen hazır olmamalarından kaynaklanıyor olabilir. Walter derbiden önce kolunu sakatladı. Orada risk alıyorsun. Doktor sağlığı için bir fikir verir ama son kararı oyuncu verir. Bir yaralanmanın nedeni için birini veya bir şeyi suçlamanın adil olduğunu düşünmüyorum. "Takım olarak bazı kavramları anlamamız gerekiyor. Yönetim bana vebahis giriş görev veriyor ben de oyunculara veriyorum. Her türlü eleştiriye ve görüşe saygım var. Aldığımızı alacağız Bilgiler bize iade edilmelidir Bilgi vermek daha fazla." güncel bilgilerle detaylı çalışma yapmamız gerekiyor. Oyuncularla çok açık ve dürüst konuşuyorum. Bir şey bizi endişelendiriyorsa, geri çekiliriz. Bu benim zevklerime değil, takımın başarısına bağlı olacak. İstediğimiz oyunu oynayalım. Heyecan verici bir oyun olacak. Önceki maçlara göre daha iyi, daha hassas, ne yaptığımızın daha farkında olan bir takım olmak istiyoruz. Tabii ki taviz vermeyeceğiz. Medya eleştiri konusunda da bize yardımcı olabilir. Adil ve çalışkan bir ekip ortamı yaratmak istiyoruz.