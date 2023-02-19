Yarı finale yükselen Roman Sais için Chebi, "Dünya Kupası'nda finale oyuncu gönderdik. Kimisiyle ağlıyoruz, kimisiyle birlikte gülüyoruz. Seth başardı. Kaptan olarak büyük işler başardık. Gururluyuz. Umarım önce Katar'da sonra burada kazanır." Beşiktaş, teknik direktör Şen Güneş'in isteği üzerine kadro değişikliği sürecine girmeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik direktör transfer listesindeki isimlerini temsil etmeye devam ediyor. Kara Kartal'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Kayserispor Milli A'nın sağ beki Onur Bulut'u kullanmakta ısrar ediyor... Onur için yönetime özel betwoon bir talepte bulunan Güneş, zaten potansiyele sahip olduğu için yönetimin harekete geçmesini bekliyor. Valentin Rosier ile rekabet edin. Öte yandan oyuncunun menajeri, kulüple olan sözleşmesinin sezon bitiminden sonra yenileneceği yönündeki haberleri yalanladı. Yönetim şirketinden yapılan açıklamada, "Oyuncularımız Onurblut ve Keseris Spor Kulübü'nün bazı basın organlarında yer alan sözleşme yenileme konusunda anlaştıkları haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Onurblut'un sözleşme yenileme görüşmeleri ve Keser Rees Spor Kulübü, sözleşmesi sona ermiş ve biten sezon halen devam etmekte olup, sözleşme yenileme son tarihi itibariyle henüz anlaşma veya imza aşamasına gelmemiş olup, kamuoyuna duyurulur."

Süperstar Lionel Messi, bir sevgilinin betwoon giriş parmağındaki yalnız biri gibi parlıyor, takımına uyuyor, sorumluluk alıyor, sahada yürüyor, yeteneğin ötesine geçiyor... Messi daha sonra benzersiz oyun vizyonu ve ülkesi için yaptığı oyunla liderliğini gösterdi. Takım arkadaşları da ona entegre oldu ve Hırvatistan'a hücum ve savunmanın her iki tarafından neredeyse nefes kesici bir baskı uyguladı. Dürüst olmak gerekirse Modric de çok çalıştı... Perisic de çok çalıştı. Gwadio, Lovren ve Kramaric oyunda birlikte oynamak istiyor. Ancak, bireysel veya takım olarak oynamaya odaklanamazlar. Baskıyı ve Arjantin'den gelen golleri dengeleyemediler. Messi'nin "tek kişilik şovu" ile maç "tek kişilik şov" oldu. Arjantin takımının "uyum ustası" ile adeta orkestra senfonisinin müziğini bekar için söylüyor. Dürüst olalım: düne kadar Messi'yi bir dahi kahramanı ve Ronaldo'yu bir çalışma kahramanı olarak görüyordum ama dün gece yetenek ve azimle çalışmanın bir kombinasyonunu gördüm.