Feci kazada yaralanan genç kız kurtarılamadı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Feci kazada yaralanan genç kız kurtarılamadı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Temmuz Pazar 16.30 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu Darıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen M.A.A. (24) idaresindeki 44 EV 251 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada M.A.A. ile Beyzanur Boztaş (24) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan Beyzanur Boztaş (24) kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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