Fendoğlu, “Malatya Çarşısı, Yeşil Malatya özlemi ile tarihi bir buluşma sağlayabilmeli”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve Adayı Mehmet Fendoğlu, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Ülkü Ocakları Başkanı Turgay Şengönül, MHP Malatya Milletvekili Adayları Ömer Ekici, Mesut Samanlı, Selma Çiçek, Muhsin Yiğit ve Uğur Sevim seçim çalışmalarını Malatya il merkezinde ve ilçelerde devam ettiler.

MHP Malatya Milletvekili ve Adayı Mehmet Fendoğlu ve MHP Heyeti, Konak’ta muhtarlar ve vatandaşlarla toplantı ve esnaf ziyareti, Cafana (Görgü) köyünde vatandaşlarla toplantı, Akçadağ’ın Ilıcak köyünde muhtarlar ve vatandaşlarla toplantı, Mahrukatçılar Sitesinde bulanan esnaflara ziyaret, Nakliyatçılar sitesindeki esnaflara ziyaret, Galericiler Sitesindeki esnaflara ziyaret ve toplantı programlarını gerçekleştirdiler.

MHP Malatya Milletvekili ve Adayı Mehmet Fendoğlu, “Malatya’da depremin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmaların barınma, ticaret ve üretim bazında aynı anda yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Vatandaşımızın evi yapılırken, işyeri ihmal edilmemeli, şehrin barınma ve ticaret ihtiyaçları giderilirken üretim ve sanayi de ihmal edilmemeli. Malatya’da şu anda konutlar yapılıyor, sanayi sitesi inşa ediliyor, sıra da Malatya Çarsısı’nın yapımına başlamak kaldı. Malatya Çarşısı’nın ortak akıl ve ortak irade ile yapılması konusunda tavrımız nettir. Teknik açıdan en hızlı sürede yapılmalı, ama alt yapısı ve projesi ile Malatya için en az 2 asırlık bir ihtiyacı karşılayabilmelidir. Malatya Çarşısı, Yeşil Malatya özlemi ile tarihi bir buluşma sağlayabilmeli. İşini, işyerini, evini, sermayesini kaybederek depremde ağır kayba uğramış olan esnaf ve sanatkarımız için hibe ve destek paketlerinin verilmesi konusunda girişimlerimiz olacaktır. Şunu açıkça ifade ediyoruz; Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli’nin olduğu Cumhur İttifakının iktidarında hiç kimse mağdur olmaz, hiç kimse açıkta kalmaz ve hiçbir vatandaşımız boynu bükük kalmaz.” dedi.

Fendoğlu, “Vatandaşlarımızdan 1 oyu sayın Recep Tayyip Erdoğan’a. 1 oyu milli iradenin yanında dimdik duran MHP Liderimiz Sayın devlet Bahçeli’ye, MHP’ye istiyoruz. Biz MHP olarak garibin, mazlumun, bağında, bahçesinde, bostanında ter dökenin, emek verenin yanındayız. MHP olarak, camideyiz, cemevindeyiz, duadayız, dilekteyiz, gönüldeyiz, kalpteyiz, Anadolu’nun her yerindeyiz. MHP olarak; caninin, eşkıyanın, bölücünün, demokrasi ve özgürlük kamuflajına bürünmüş düşman beslemelerinin de karşısındayız. MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin dediği gibi; ‘Zalimlere boyun eğmeyeceğiz. Hainlere teslim olmayacağız. Şiddet severlere eğilip bükülmeyeceğiz. Küresel ablukaya diz çökmeyeceğiz. Zillet ittifakına eyvallah etmeyeceğiz.” ifadelerini kaydetti.