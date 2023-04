Fendoğlu, 'Malatya'mız ve esnafımız hakkettiği her türlü desteği alacaktır'

TAKİP ET

MHP Malatya Milletvekili ve Adayı Mehmet Fendoğlu, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Ülkü Ocakları Başkanı Turgay Şengönül, MHP Malatya Milletvekili Adayları Ömer Ekici, Mesut Samanlı, Selma Çiçek, Muhsin Yiğit ve Uğur Sevim, MYK Üyesi Eyüp Gönültaş seçim çalışmalarını sürdürüyorlar

MHP Malatya Milletvekili ve Adayı Mehmet Fendoğlu ve MHP Heyetine Arapgir ilçesinde Koru ve Konducak Köyü ile ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldiler.

Fendoğlu ve MHP Heyeti, Arapgir ilçe merkezide esnafları tek tek işyerlerinde ziyaret ederek, sohbet ettiler. MHP Heyeti, Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şenol Sekizsu ve Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Necip Urla’yı da ziyaret etti.

-“MALATYA ÇARŞININ BİR AN ÖNCE DÜZENLENMESİ BEKLENTİSİ HAKLI BİR TALEPTİR”

Milletvekili Fendoğlu, “Depremlerden dolayı yaraların sarılması için Cumhur İttifakı büyük bir gayretle çalışıyor. Malatya sahipsiz değildir, olmamıştır, olmayacaktır. Esnafımız sahipsiz değildir. Malatya’mız ve esnafımız hakkettiği her türlü desteği ve katkıyı fazlasıyla alacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Malatya Çarşının bir an önce düzenlenmesi beklentisi haklı bir taleptir. Esnafımızın bu talebini destekliyor ve arkasındayız. Şehir merkezinde ağır hasarlı binaların yıkılması ve enkazların kaldırılması çalışmaları sona geliyor. Ortak akıl ve ortak istişare ile, bilimsel desteği olan ve hiçbir esnafımızın hak kaybına uğramadığı, Malatya ve Malatyalılar için en az 2 asır hizmet verecek bir çarşı merkezi projesini hayata geçireceğiz. Depremlerden, yıkımlardan, can kayıplarından en iyi ders alınmış sonucunu çıkartan bir planı herkes desteklemeli ve katkı sunmalı, bizde böyle bir çalışmanın sonuna kadar arkasında duracağız.” şeklinde konuştu.

-“CUMHUR İTTİFAKI’NA VERİLEN HER OY HAİNE VE TERÖRİSTLERE SIKILMIŞ MERMİDİR”

MHP Malatya Milletvekili ve Adayı Mehmet Fendoğlu, “2018 seçimlerinde MHP seçim beyannamesinde vatandaşımıza hangi sözcü verdiyse bugün aşağı yukarı tamamını yerine getirdi. Bu seçimde MHP, hem Türkiye genelinde, hem de Malatya’da halkımızın çok güçlü bir desteğini alacaktır.” dedi.

Fendoğlu, “Terörist Murat Karayılan da şu sözleri ifade etmiş: ‘MHP’ye ve AK Parti’ye verilen her oy PKK’ya sıkılan mermidir.’ Doğrudur, Cumhur İttifakı’na verilen her oy haine, düşmana, teröristlere doğrultulmuş namlu, hedefine sıkılmış mermidir. Olay bu kadar açık ve nettir.” İfadelerini kaydetti.