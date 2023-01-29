Fener'e gideyim Demişti

Eski; 30 Ocak 1991'de National'a verdiği bir demeçte, "Menajeriyle konuşmayan, futbolcularına kızan bir başkan düşünün... Muhabirleri hiç sevmez... Y sever. öyle bir mantığı var ki Seba adeta bir hasta ama ben de doktor değilim...' diye kullandı.

Beşiktaş'ı şimdiden Manchester City ve Manchester United ile karşılaştırdı

Tevfik Yamantürk, önceki meclis toplantısında Ahmet Nur Çebi hükümetine yönelik sert sözler kullanmıştı. Yamantürk bir konuşmasında Manchester City ve Manchester United gibi kulüplerin yönetim kurulu üyelerinden örnekler vererek Beşiktaş yönetimi ile karşılaştırdı. Yabancı kulüplerin uluslararası CEO'ları olduğunu söyleyen Yamantürk, "Bizim yönetimimize de bakıyorsunuz ama aynı ağırlıkta bir isim yok" dedi. Bu konuşma dönemin Genel Sekreteri Mesut Urgan Hilal'den de yanıt aldı.

Her akşam saat 9'da tweet atıyor.

Beşiktaş Meclis Başkanı Tevfik Yamantürk, günlük Twitter kullanımına dikkat çekti. Yamantürk her akşam 21:00'da tweet atıyor. Mesajları bazen ekonomi, mooibet bazen siyaset, bazen sosyal konular ve bazen de Beşiktaş ile ilgili.

Arat ve Yamantürk aday olduklarını iddia ediyor

Beşiktaş'ın olağan genel kuruluna daha iki buçuk yıl varken, seçim konusu şimdiden arka planda tartışılmaya başlandı. 1999 seçimlerinde Serdar Bilgili'ye karşı başarısız bir şekilde yarışan Seba'nın liderlerinden Hasan Arat, bir sonraki seçimlerde aday olacağını açıkladı. Öte yandan Tevfik Yamantürk'ün de aday olmayı düşündüğü söyleniyor. Ahmet Nur Çebi, mevcut seçim programını anlamadığını söyledi.

Hakemin konuşmasını paylaştıktan sonra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulübün "hadi açıklansın" sesini sonlandırdı.

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray ile Gaziantep FK-Beşiktaş arasındaki maçların hakem kararları Türkiye'nin gündeminde. Hakem maçları ve pozisyonlarla ilgili görüşmeler sürerken, TFF bu kez o maçlara ilişkin VAR kayıtlarını yayınladı.

Artık oynanan tüm maçlar için VAR konuşmaları gösterilecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hürriyet'ten Mehmet Arslan'a şunları söyledi: "Rekorun tanıtımı bir kez oldu. O iki maçta hatalar çok barizdi, siyah beyazlılar. Bu hatalar 100 kişi tarafından görüldü ve kabul edildi." 100 kişi tarafından. Kendisine sorsanız o da bu hatayı görür. Ama diğer kararlardaki hata farklı'' diye konuştu.