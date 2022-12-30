Alınan kararı açıklayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kayserispor'a hizmet etmek istiyorum, buradaki imkanları seferber etmek istiyorum. Başkan Büyükkılıç, “Başkan Berna, 'lütfen bundan sonraki süreçte' yaklaşımını benimsediğinde genel kurul yapılması kaçınılmaz. Değerlendirme sonucunda ortaya çıkan isimlerle başarılı, uyumlu ve destekleyici bir kurul oluşturulacak; “Kayserispor'a hizmet etmek istiyorum, şansımı burada seferber etmek istiyorum” diyerek her bir kardeşimize şans verilerek liderlik oluşturulacaktır. İsimle ilgili bazı problemlerin var ama kimse "benim" noktasına gelmiyor. Dileyen herkese kapımız açık. Kaynakları seferber edebilen ve fedakarlık yaratan şekillerde hareket edebilen isimlere ihtiyacımız var. Kongrenin Kayserispor'da bize yakışan bir şekilde sorunsuz ilerleyeceğinden eminim. Bu önemli görevi üstlenen luxbet kardeşlerime başarılar diliyorum. Merak etmeyin Kayserimizin bir eksiği yok, aşılacak. Bu bir problem olarak görülmemelidir. Bunun bir hizmet yarışı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ertelenen karşılaşmada Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Maçım bu akşam saat 20:00'de Beşiktaş Emlakjet Stadı'nda başlayacak. Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi Beşiktaş Emrakit çıktığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ligde 14. sırada yer aldı. Hatırlayın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde toplam 16 takım bulunuyor. Başarısızlık yüzü görmeyen Fenerbahçe Beko, bu mücadeleyi kazanmak istiyor ve hüküm sürdüğü ligde namağlup. Sarı-lacivertliler, Pazar günü bir başka derbide Galatasaray Neve ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko 91-97, 7-7 kazandı.