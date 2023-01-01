Fenerbahçe için Alternatifler

En önemli oyuncularından biri olan Sergio Oliveira'yı kaçıracak olsa da takımın teknik alternatifleri şimdiden hazır. Dünya Kupası tatilinin ardından Süper Lig'de ilk maçına İstanbulspor karşısında çıkacak olan Cim Bom, Fredrik Midtsjö'yü bölgeye hazırlıyor.

Galatasaray, Sports İstanbul'un ardından Aralık ayı sonunda Sivas Spor'a gidecek. Bundan sonra Sergio Oliveira'nın NEF stadında Ankaragücü ile oynayacağı bu sarı-kırmızılı maçlarda forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe futbol takımının maçtaki muhteşem golü

Teknik komitenin Oliveira için bir planı var ve bu süreçte yoğun bir şekilde onunla ilgilenmeye devam edecek. Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın ardından Fenerbahçe'ye gidecek olan Galatasaray, Sergio Oliveira'yı bu maça hazırlamak için tutarbet çok çalışıyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik lideri, Oliveira'nın derbideki büyük katkısını görmekten mutlu, Oliveira ile orta sahayı güçlendireceğine ve hücumda büyük rol oynayacağına inanıyor.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe takımı bambaşka bir tablo çiziyor. Avrupa ve Çin Süper Ligi'ndeki maçları ve aldıkları puanlar odak noktası. İsa kariyeri ile ünlüdür Takıma disiplin getiren Ruh, genç oyuncularla olan ilişkisi, taktik anlayışı ve bilinmeyen 11'iyle rakiplerinin korkulu rüyası olmayı başardı.

Hem Avrupa'da hem de Çin Süper Ligi'nde başarılı tutarbet giriş oldular. Şampiyonanın 14. haftası sonunda Sarı Lacivertliler ve Mavi Ordu 29 puanla liderliği ele geçirdi. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de gruptan lider çıktı.

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Sezonu Çin Süper Ligi şampiyonu olarak bitirmek isteyen koyu sarı-lacivertliler, takımına güç katarak yarım kalan ligi güçlendirmeye başladı. Huangzangqing'in takımı Dünya Kupası'na katılmaya devam etti ve teknik direktör Gabriel Jesus'un isteği üzerine transfer düzenlemeleri yaptılar. Portekizli teknik direktör ismi taşımak isterken, kendisi de Brezilyalı defans oyuncusunu arayarak hamlesini sordu. İşte tüm detaylar.

ALİ KOÇ: BU SEZONUN ŞAMPİYONU OLACAĞIZ

Fenerbahçe kulüp başkanı Ali Koç, Adanalı gençlerle yaptığı toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir gencin "Şampiyonluk ne kadar sürecek?" sorusuna Koch, "İnşallah bu yıl bizim şampiyonumuz oluruz" yanıtını verdi. VAR'da yabancı hakem kullanacaklardı, ancak FA saha içi performanslarını kısıtladı. Bütün takımlar şikayetçi.