Fenerbahçe İlk Maçına Çıkacak

Bu kez evinde galibiyet elde edemeyen Beşiktaş Emrakjet, 8 üzerinden 6. sırada yer alıyor. başarısızlığını yaşadı. Fenerbahçe Beko'da İsmet Taşdemir 23, Johansen Motley 19 ve Semus Hazel 13 sayı üretti. Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi A Grubu'nda iyi bir performans sergileyen Geztepe takımı, Karşıyaka'yı yenerek ikinci sıraya yükseldi. Sekiz maçta aldığı yedi galibiyette 21 puan toplayan Göztepe, sekiz maçta sekiz galibiyeti bulunan Edremit Altınoluk Belediyespor'un gerisinde kaldı.

Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi A Grubu'nda 3 Aralık Cumartesi günü lider Edremit Altınoluk Belediyespor takımı ile karşılaşacağı Göztepe takımı , rakiplerine sezonun ilk yenilgisini de tattıracak. Sarı-kırmızılı ekip, Edremit Altınoluk liginde 5 maçlık mağlubiyet sowinbet serisini bozmak istemedi. Fenerbahçe HDI Sigorta, 30 Kasım Çarşamba günü CEV Kupası Son 16 Turu açılış maçında İtalyan Blueenergy Daiko Volley Piacenza ile karşılaşacak.

Avrupa serüvenine CEV Cup ilk 16'dan başlayan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasının ilk haftasında rakiplerini 3-0 mağlup etti. O turda Romanya temsilcisi SCM Craiova'ya 1-3 yenildi ve ikincisi ile berabere kaldı ve savaşı Jinchang'a getirdi. Altın seti 15-11 kazanan Sarı Lacivertliler, 8 sıra ile finale yükseldi ve son 16 takım arasına kaldı. An Arabam.com Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Dünya Kupası tatilinde Bosna Hersekli ünlü Zeljeznicar ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Konyaspor maçı 2-1 kazandı.

Konyaspor, İbrahim Sehiç, Yasir Subaşı, Kahraman Demirtaş, Uğurcan Yazgılı, Ahmet Oğuz, Amir Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün, Zymer Bytyqi, Robert Muric, Domagoj Pavicic ve Uche Ikpeazuvic, Grbazuvic Stadyumu'nda başladı. 9. dakikada Uche Ikpeazu ve 10. dakikada Domagoj Pavicic'in golleri Konyaspor'a galibiyeti getirdi. Zeljeznicar'ın tek golü 21. dakikada Haris Hajdareviç'ten geldi.