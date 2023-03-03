Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun 23. haftasında 27 Şubat 2023 tarihinde Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Holiganbet ile Türkiye ligine hemen bahis yapın siz de kazanın.

Fenerbahçe, ligdeki son maçında Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 39 puan toplayarak 5. sıraya yükseldi. Konyaspor ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Takım, topladığı 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Holiganbet giriş yapın, hoş geldin bonusu kazanın

Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısındaki en önemli silahlarından biri golcü oyuncusu Enner Valencia. Ekvadorlu oyuncu, ligde 16 maça çıktı ve 9 gol kaydetti. Ayrıca takımın tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, orta sahada etkili bir performans sergiliyor.

Konyaspor ise tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde mücadele ediyor. Takımın gol yükünü genç oyuncusu Alperen Babacan çekiyor. Babacan, 18 maçta 6 gol atarak takımının en skorer oyuncusu konumunda. Holiganbet bahis sitesi sizlere her zaman en yüksek oranlarla kazandırır.

Fenerbahçe ve Konyaspor arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Bu karşılaşmada Enner Valencia ve Pelkas sarı-lacivertli takımın gollerini kaydederken, Konyaspor'un tek golünü Alperen Babacan atmıştı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçından galibiyetle ayrılırsa puanını 42'ye yükselterek 4. sıraya yerleşecek. Konyaspor ise puanını 30'a çıkarmak için sahada olacak.