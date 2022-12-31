Fenerbahçe Kulübünün Kapısını Çalmaya Hazırlanıyor

Bu transfer için Inter Milan'ın bile teklifi belli: 10 milyon euro. İnşallah Fenerbahçe, sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam eden İsmail Yüksek'ten daha fazlasını talep eder.

Dönem içinde birçok transfer

2020-2021 sezonunda Premier Lig Juventus'a yönelik 9 yıllık ambargoyu kıran Inter, şampiyonluğu devretti. Geçen sezon selefi Milan'a. Geride kalan 15 haftada lider Napoli'nin 11 puan gerisinde beşinci sırada yer alan Inter Milan, bu süreçte çok sayıda transfer gerçekleştirdi.

En gelişmiş ve sıra dışı isimlerden biri

Geçen sezon ve bu sezon başında Bursaspor'da kiralık olarak oynayan oyuncu, kalabalık bir rotasyonda forma giymek için mücadele etse de geçen sezon Türk futbolunun en gelişmiş oyuncusu oldu. En seçkin oyuncu. Stok, mevcut. Özellikle orta cashbet sahada rakip takıma baskı yapan İsmail Yüksek'in bunu maçın başından itibaren yapması dikkatleri üzerine çekti. Bu başarı, 23 yaşındaki futbolcu Saleh Özkan'ın yaşadığı sakatlık sonrası milli takım adayları arasından çağrılması ile milli takım düzeyine bile yükseldi. İlk kez A Milli Takım'a seçilen İsmail Yüksek, ilk maçta Ayerzli formasıyla ilk golü kaydetti. Lüksemburg maçında Orkun Kökçü'nün yerine 81. dakikada oyuna giren İsmail, 87. dakikada maçı kazandı.

Değeri ikiye katlandı

23 yaşındaki gerçek bir Prens İsa hem Fenerbahçe'nin hem de kendisinin müthiş gücüne katkıda bulundu. Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralanmadan önce 2020'de Gölcükspor'dan ayrılan İsmail Yüksek, geçtiğimiz mayıs ayında Fenerbahçe'ye döndüğünde hiç şans bulamamıştı.

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