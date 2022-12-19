Fenerbahçe'nin Yıldızları Napoli'nin Ardından O İtalyan Takımının Kıskacında!

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 19.12.2022 14:01
  • Güncelleme: 19.12.2022 21:32
Fenerbahçe'nin Yıldızları Napoli'nin Ardından O İtalyan Takımının Kıskacında!
Malatya Gerçek Haber - Malatya Haber - Malatya Haberleri - Mete KURTCEBE

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un takımın başına geçmesiyle önemli bir değişim yaşayan ve şimdiye kadar çok iyi bir sezon geçiren Fenerbahçe’de elde edilen başarılar, futbolcuların da değerini yükseltiyor. Eljif Elmas’ın ardından Kim Min-Jae’nin de Napoli’ye gitmesi son dönemin en dikkat çekici transfer harekatlarından biri olmuştu. Vevobahis üyelerinin en çok tercih ettiği takımlardan biri olan Napoli’nin, bu transferlerin ardından Fenerbahçe kadrosunda yer alan diğer bazı oyunculara da talip olduğu konuşuluyor.

Basında çıkan haberlere göre Napoli’nin  peşinde olduğu oyuncular Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Arda Güler. Ve son çıkan haberlere göre Vevobahis giriş adresi üzerinden zengin bahis seçeneklerine ulaşılabilen Serie A’nın bir diğer önemli takımı Fenerbahçe’nin hücum oyuncularına göz dikmiş durumda!

İtalyanlar’ın Son Gözdesi Fenerbahçe Oldu!

Eljif Elmas ve Kim Min-Jae’yi Napoli’ye satan Fenerbahçe, hatırlanacağı üzere ayrıca Vedat Muriqi, ligin köklü kulüplerinden Lazio’ya göndermişti. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Miguel Crespo gibi isimlerin de İtalya yolcusu olup olmayacağı son haftaların en çok merak edilen konularının başında geliyor.

Hatta basında çıkan haberlerde Ferdi ile Milan’ın, Miguel Crespo ile Inter’in de ilgilendiği ve Fenerbahçe kulübü ile temas kurdukları belirtildi.

Torino, O İki Oyuncuyu Gözüne Kestirdi

Fenerbahçe’ye İtalyan kulüplerin ilgisi yalnızca bu futbolcularla sınırlı değil. Vevobahis bahis sitesi üyelik işlemlerini tamamlayanların her maçına binlerce bahis alabileceği bir diğer takım Torino da Fenerbahçe’nin futbolcularına yakın ilgi duyuyor.

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde ligden düşen Cagliari’den transfer ederek kadrosuna kattığı Joao Pedro’ya Torino’nun talip olduğu belirtiliyor. Tuttosport kaynaklı habere göre Torino, devre arasında bu transferi bitirmek istiyor. Fenerbahçe kadrosunda kendine çok fazla yer bulamayan oyuncunun da bu transferin gerçekleşmesine sıcak baktığı düşünülüyor.

Serie A’nın bir diğer takımı Cremonese’nin de Pedro’ya talip olduğu konuşuluyor. Ligin yeni takımının da bu transfer için oldukça istekli olduğu belirtiliyor.

Torino takımının Joao Pedro’nun alternatifi olarak düşündüğü ismin de Fenerbahçe takımından olması dikkat çekiyor. Torino, listenin ilk sıralarındaki Dennis Praet ve Joao Pedro’yu kadrosuna katamazsa Fenerbahçe’nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi için zemin yoklayacak.

Mete KURTCEBE
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Malatya Emniyeti okullarda SİBERAY'I anlattı

Malatya Emniyeti okullarda SİBERAY’I anlattı

Başkan Cömertoğlun'dan Arapgir'e Doğalgaz Müjdesi

Başkan Cömertoğlun’dan Arapgir'e Doğalgaz Müjdesi

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Malatya City'de İncelemede Bulundu

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Malatya City'de İncelemede Bulundu

Başkan Güder, KYK Yurdu Öğrencileriyle Buluştu

Başkan Güder, KYK Yurdu Öğrencileriyle Buluştu

Vali Şahin, Şire Pazarı ve Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tesislerinde İncelemelerde Bulundu.

Vali Şahin, Şire Pazarı ve Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tesislerinde İncelemelerde Bulundu.

Başkan Gürkan, 'Çocuklarımızı yerli malı hakkında bilinçlendirmeliyiz'

Başkan Gürkan, “Çocuklarımızı yerli malı hakkında bilinçlendirmeliyiz”

Çok Okunanlar
1
Yeşilyurt Belediyesi'nden Tarımsal Yatırımlara Bir Destek Daha!

Yeşilyurt Belediyesi’nden Tarımsal Yatırımlara Bir Destek Daha!

2
Yeşilyurt Belediyesi 235'nci Parkı TOKİ Yavuz Selim Mahallesinde İnşa Ediyor

Yeşilyurt Belediyesi 235’nci Parkı TOKİ Yavuz Selim Mahallesinde İnşa Ediyor

3
Pelitoğlu, 'Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir'

Pelitoğlu, "Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir"

4
Malatya Emniyetinden Kaçakçılık Operasyonu

Malatya Emniyetinden Kaçakçılık Operasyonu

5
ALS Hastası Elif ve Mehtap'ın Hasta Yatağı Talebi Gerçeğe Dönüştü

ALS Hastası Elif ve Mehtap’ın Hasta Yatağı Talebi Gerçeğe Dönüştü

6
'17 Şehit 17 Sınıf Binlerce Gönül' Projesi

“17 Şehit 17 Sınıf Binlerce Gönül" Projesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşilyurt'ta Bilardo Turnuvası çekişmeli geçti

Yeşilyurt’ta Bilardo Turnuvası çekişmeli geçti

Güder: 'Hizmetlerimiz ile ilçemizi güzel yarınlara hazırlıyoruz'

Güder: “Hizmetlerimiz ile ilçemizi güzel yarınlara hazırlıyoruz”

DAHA FAZLA
Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi

Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Sadıkoğlu: 'Girişimlerimiz olumlu sonuçlandı, 6. bölge teşvikleri süresi 2 yıl uzatıldı'

Başkan Sadıkoğlu: “Girişimlerimiz olumlu sonuçlandı, 6. bölge teşvikleri süresi 2 yıl uzatıldı”

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Güney Kuşak Yolunda incelemede bulundular

Başkan Gürkan ve Vali Şahin Güney Kuşak Yolunda incelemede bulundular

Başkan Güder, Üniversite Öğrencileriyle 'Buğday Tanesi' Filmini İzledi

Başkan Güder, Üniversite Öğrencileriyle "Buğday Tanesi" Filmini İzledi

Başkan Çınar, 'Planlı, Sistemli Ve Disiplinli Çalışmak Başarının Altın Kuralıdır'

Başkan Çınar, “Planlı, Sistemli Ve Disiplinli Çalışmak Başarının Altın Kuralıdır”