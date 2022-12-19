Fenerbahçe'nin Yıldızları Napoli'nin Ardından O İtalyan Takımının Kıskacında!

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un takımın başına geçmesiyle önemli bir değişim yaşayan ve şimdiye kadar çok iyi bir sezon geçiren Fenerbahçe’de elde edilen başarılar, futbolcuların da değerini yükseltiyor. Eljif Elmas’ın ardından Kim Min-Jae’nin de Napoli’ye gitmesi son dönemin en dikkat çekici transfer harekatlarından biri olmuştu. Vevobahis üyelerinin en çok tercih ettiği takımlardan biri olan Napoli’nin, bu transferlerin ardından Fenerbahçe kadrosunda yer alan diğer bazı oyunculara da talip olduğu konuşuluyor.

Basında çıkan haberlere göre Napoli’nin peşinde olduğu oyuncular Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Arda Güler. Ve son çıkan haberlere göre Vevobahis giriş adresi üzerinden zengin bahis seçeneklerine ulaşılabilen Serie A’nın bir diğer önemli takımı Fenerbahçe’nin hücum oyuncularına göz dikmiş durumda!

İtalyanlar’ın Son Gözdesi Fenerbahçe Oldu!

Eljif Elmas ve Kim Min-Jae’yi Napoli’ye satan Fenerbahçe, hatırlanacağı üzere ayrıca Vedat Muriqi, ligin köklü kulüplerinden Lazio’ya göndermişti. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Miguel Crespo gibi isimlerin de İtalya yolcusu olup olmayacağı son haftaların en çok merak edilen konularının başında geliyor.

Hatta basında çıkan haberlerde Ferdi ile Milan’ın, Miguel Crespo ile Inter’in de ilgilendiği ve Fenerbahçe kulübü ile temas kurdukları belirtildi.

Torino, O İki Oyuncuyu Gözüne Kestirdi

Fenerbahçe’ye İtalyan kulüplerin ilgisi yalnızca bu futbolcularla sınırlı değil. Vevobahis bahis sitesi üyelik işlemlerini tamamlayanların her maçına binlerce bahis alabileceği bir diğer takım Torino da Fenerbahçe’nin futbolcularına yakın ilgi duyuyor.

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde ligden düşen Cagliari’den transfer ederek kadrosuna kattığı Joao Pedro’ya Torino’nun talip olduğu belirtiliyor. Tuttosport kaynaklı habere göre Torino, devre arasında bu transferi bitirmek istiyor. Fenerbahçe kadrosunda kendine çok fazla yer bulamayan oyuncunun da bu transferin gerçekleşmesine sıcak baktığı düşünülüyor.

Serie A’nın bir diğer takımı Cremonese’nin de Pedro’ya talip olduğu konuşuluyor. Ligin yeni takımının da bu transfer için oldukça istekli olduğu belirtiliyor.

Torino takımının Joao Pedro’nun alternatifi olarak düşündüğü ismin de Fenerbahçe takımından olması dikkat çekiyor. Torino, listenin ilk sıralarındaki Dennis Praet ve Joao Pedro’yu kadrosuna katamazsa Fenerbahçe’nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi için zemin yoklayacak.