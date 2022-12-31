Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda Oynanacak

Fenerbahçe-Rayo Vallecano hazırlık maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu akşam saat 20:00'de başlayacak karşılaşmanın canlı skorları ve tüm bilgileri haber bültenimizde olacak.

Kanaryalar, ikinci hazırlık maçını bir başka İspanyol takımı olan Villarreal ile oynayacak. Karşılaşmaya 3 Aralık Cumartesi günü Ülker Stadyumu ev sahipliği yapacak. İstanbul'da oynanacak iki maçın ardından Fenerbahçe, 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'daki fortunepanda antrenman kampına girecek.

Biletler satışta

Fenerbahçe, ligdeki 45 günlük arada bugün ilk hazırlık maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, La Liga'da Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Maçın biletleri Cumartesi günü genel satışa çıktı. Ortalama olarak sadece 11.000 bilet satıldı ve fiyatları 100 ile 600 TL arasında değişiyordu. Taraftarlar bu maç için sadece Boxes, 1907 Tribünü, Fenerium Alt E Block ve Divan Board'un geçerli olduğunu söyleyerek sosyal medyadan tepki gösterdi. Ara transfer süreci için çalışmalarını sürdüren yöneticiler, Blues of Bordeaux'ya yeni tekliflerde bulundu. Rusya Ligi'nde Rostov'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha Daniel Utkin, Trabzonspor'a önerildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk değerlendirmesinde Utkin'den olumlu söz ederken, gencin aldığı sonuçlar kulübün transfer komitesindeki isimler arasında yer alıyor.

Hunter, oyuncunun durumunu ekiple kapsamlı bir fortunepanda giriş şekilde analiz edecek ve ardından yönetime son tavsiyeyi verecek. Ayrıca Bordo mavili takımın yönetiminin Rus oyuncunun masraf sorununu da çözmeye başladığı aktarılıyor. Utkin 1998 doğumlu olduğundan daha genç olduğu için 1 adet yabancı kontenjanı eklenmesi gerekmektedir. Trabzonspor'da 24 yaş altı yabancı oyuncu olmadığı için bu sonuç boş. Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetimindeki Süper Lig'de de bu yoluna devam ederek ligin ilk etabı özelliklerini gösterdi. Dünya Kupası'na 29 puanla giren Sarı Lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde de grup lideri olmaya hak kazandı. Jorge Jesus ile iyi bir tempo yakalayan Kanaryalar'da birçok oyuncu Avrupa devlerini takip ediyor ve en popüler isim Arda Jule. Genç solak; Barcelona, ​​​​Paris Saint-Germain ve Napoli dünya sıralamasında yer alırken, İtalyan devleri sürpriz bir gelişmeyle kadrolarına bir genç yıldızı daha hedefliyor.