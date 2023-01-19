Fenerbahçe transfer peşinde

Takımda kimlerin kalacağı netlik kazanmazken, sözleşmesi biten oyuncuların durumu da giderek netleşiyor. Fenerbahçe, Alioski, Valencia ve Altea Beindell'in yanı sıra, sözleşmeleri süremin sonunda sona eren İsmail, Kcek, Crespo ve diğerleri ile müzakere masasına oturuyor.

ALIOSKI: Jorge Jesus, bu sezon kiralık sol bek ile mutlu. Canary, Alioski ile yeni bir sözleşme imzalamak istiyor ve benim sürem sonunda serbest kalacak.

Valencia: 33 yaşındaki Ekvadorlu forvetle, Haziran ayında sona erecek olan iki yıllık yeni bir sözleşme için görüşmeler sürüyor. ALTAY BAYINDIR: Benim görev süremin sonunda sözleşmesi bitiyor. 4 yıllık sözleşme teklif edildi, yanıt bekleniyor.

CRESPO: Portekizli ile 2024 yılına kadar imzası var. Sadece trendbet transferler şimdiden sıcak ve uzun vadeli bir sözleşme için görüşmeler sürüyor. İSMAİL YÜKSEK: Fenerbahçe, Avrupa'da adından söz ettiren genç futbolcuyu bırakmayacak. İsmail'in kontratı 2025 yılına kadar, yıllık 250.000 lira ile devam ediyor ve süresi uzatılacak.

"ARDA için 2,5 milyon euro toplayacağız"

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'e bonservis bedeli konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını söyledi. Akdaş, "Paketimiz var. 2.5 milyon euro alacağız. Ayrıca 7-8 oyuncu önerdiler. İşimize yarayacak oyuncuları ücretsiz ödünç vereceğiz" dedi. "Ayrıca hepimiz 4 genç oyuncumuza verdik. İkinci satıştan da yüzde 15 alacağız" dedi.

Fenerbahçe bu yıl zorlu Avrupa Ligi grubunda trendbet giriş lider durumda. Ligde 29 puanla lider durumdalar. Fenerbahçe bu kez de golün ardından averajla dikkatleri üzerine çekti.

Bodrum Belediye Bodrumspor Coenda Medikal, Türkiye 2.Lig 7.Lig bayan voleybol takımımızda ligin ilk yarısında namağlup mücadele etti. Ligin 2. yarısı Fethiye Zirvi ile başlıyor ve maç Pazar günü Binnaz Karakaya Stadı'nda oynanacak. Maç öncesi basın toplantısı Takımın ilk yarıdaki yenilmezlik rekoru ve gidişatı hakkında maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Başkan Yardımcısı Fatih Öztarakçı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Dağoğlu, Hadi Türk, Ogün Yıldız, Voleybol Takımı Basın Koordinatörü Av. Karşılaşmada Handan Yazıoğlu, teknik direktör Adnan Kıstak, kaptan Deniz Hakyemez ve ekip üyesi Sinem Yıldız hazır bulundu.