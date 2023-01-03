Ferdi Şimdi Türkiye İçin Oynuyor
Türkiye milli takım teknik direktörü Stefan Kunz, Kadeoğlu'na âşık oldu ve ailesinin de yardımıyla Ferdi şimdi Türkiye için oynuyor. Haberlerde Ferdy Cardioğlu'nun mükemmel bir koşu kabiliyetine sahip olduğu belirtildi ve şunları söyledi: "Kunz onu sol kanat oyuncusu olarak atadı. Ayrıca orta sahada ve hatta forvet olarak oynadı.
"Gelişmeye devam et"
Raporda şunlar yazıyor: "Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Ferdi Cardioğlu'nu sağ kanatta oynuyor. Gerekirse sadece sol kanatta da cashbet oynayabiliyor. Ferdi Cardioğlu uyum sağlamakta hiç sorun yaşamadı ve kendini geliştirmekle meşgul. "
3 Napoli'de. Belki de Fenerbahçe'dir
İtalyan tarafı Napoli, Fenerbahçe'den Erjiv Elmas ve Koreli Kim Minjae'yi ağır bir bedelle imzaladı. Ferdi Kadıoğlu'nun oyuna girmesi durumunda Napoli'nin Fenerbahçeli sayısı 3'e çıkacak.
34,2 milyon iki futbolcu
Kuzey Makedonya'dan Eljif Elmas, 1919-20 sezonunda Fenerbahçe'nin Napoli'deki masmavi sarı takımına 16 milyon 200 bin euro kazandı. Koreli Kim Min-jae'nin satışından 18 milyon euro Fenerbahçe'nin kasasına girdi. Plana göre Fenerbahçe, 25 milyon euro bedelle Ferdi Kadoğlu'na kapı aralayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Sincan İlçesi Gençlik ve Spor Merkezi'nin ortak açılışına katıldı. Sinan Şamil Sam Stadı'nda düzenlenen törene Bakan Kasapoğlu, AK Parti Milletvekili Emrullah İşler, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve çok sayıda genç sporcu katıldı.
Bakan Casa Poğlu, Ankara'nın gençliğe ve spora yaptığı cashbet giriş yatırıma dikkat çekerek yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Ülke genelinde 81 il ve ilçe olarak Sincan'da gençlik ve spor alanında birçok atılım yaptık ve yapacağız. Ankara'da son 20 yılda 30 olan spor tesisi sayısı şu anda 150'ye yaklaştı. Önümüzdeki günlerde devreye alacağımız işlerde bu sayı önemli ölçüde artacak. Aynı şekilde 20 yıl önce Ankara'da tek gençlik merkezimiz vardı, bugün 18 gençlik merkezimiz var. Öte yandan bölge bakanlığı olarak yürüttüğümüz projelerden biri olan “Yüzme Var Olmasın” ile Ankara'da yaklaşık 200.000 kişiye yüzme öğrettik. Kimse yüzme bilmesin diyoruz ve kadınımız, erkeğimiz, gencimiz ve yaşlımızla sporu kolaylaştırmaya, çıtayı yükseltmeye, yeni yıldızlar keşfetmeye ve keşfetmeye devam edeceğiz. "