Ferdi Şimdi Türkiye İçin Oynuyor

Türkiye milli takım teknik direktörü Stefan Kunz, Kadeoğlu'na âşık oldu ve ailesinin de yardımıyla Ferdi şimdi Türkiye için oynuyor. Haberlerde Ferdy Cardioğlu'nun mükemmel bir koşu kabiliyetine sahip olduğu belirtildi ve şunları söyledi: "Kunz onu sol kanat oyuncusu olarak atadı. Ayrıca orta sahada ve hatta forvet olarak oynadı.

"Gelişmeye devam et"

Raporda şunlar yazıyor: "Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Ferdi Cardioğlu'nu sağ kanatta oynuyor. Gerekirse sadece sol kanatta da cashbet oynayabiliyor. Ferdi Cardioğlu uyum sağlamakta hiç sorun yaşamadı ve kendini geliştirmekle meşgul. "

3 Napoli'de. Belki de Fenerbahçe'dir

İtalyan tarafı Napoli, Fenerbahçe'den Erjiv Elmas ve Koreli Kim Minjae'yi ağır bir bedelle imzaladı. Ferdi Kadıoğlu'nun oyuna girmesi durumunda Napoli'nin Fenerbahçeli sayısı 3'e çıkacak.

34,2 milyon iki futbolcu

Kuzey Makedonya'dan Eljif Elmas, 1919-20 sezonunda Fenerbahçe'nin Napoli'deki masmavi sarı takımına 16 milyon 200 bin euro kazandı. Koreli Kim Min-jae'nin satışından 18 milyon euro Fenerbahçe'nin kasasına girdi. Plana göre Fenerbahçe, 25 milyon euro bedelle Ferdi Kadoğlu'na kapı aralayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Sincan İlçesi Gençlik ve Spor Merkezi'nin ortak açılışına katıldı. Sinan Şamil Sam Stadı'nda düzenlenen törene Bakan Kasapoğlu, AK Parti Milletvekili Emrullah İşler, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve çok sayıda genç sporcu katıldı.