FETÖ firarisi yakalandı

Malatya'da 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi jandarma tarafından yakalandı.

FETÖ firarisi yakalandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi jandarma tarafından yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin aranması bulunan zanlılara yönelik çalışmaları sürüyor. Ekipler tarafından bu kapsamda yapılan çalışmalarda 3 yıl bir ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi M.E. Orduzu Mahallesi’ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

M.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ firarisi yakalandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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