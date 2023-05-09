Forklift Sahipleri İçin Uzman Forklift Servisi: Tim Forklift

Tim Forklift, forklift, reach truck, sipariş toplayıcı, transpalet, elektrikli istifleyici gibi iş makinelerinin kiralamasını ve satışını yapar. Ayrıca düzenli forklift bakımı hizmetiyle işinizin sürekliliğini sağlar.

Depo yönetimi ve taşımacılık yapanlar için işin kesintisiz olması hayati önem taşır. Forklift sahipleri için bakım ve onarım işlemlerinde her an ulaşabilecekleri uzman forklift servisi bulmak da bir o kadar hayatidir.

Yakıt tasarruflu, bakımları düzenli yapılmış, yük türüne göre ihtiyaç duyulan taşıma kapasitesine sahip forkliftler sayesinde işlerinizi güvenle yapabilirsiniz.

Bir forklift teknik servisi işinde uzman mıdır? Nasıl anlarsınız? İşte dikkat etmeniz gereken kriterler:

7/24 ulaşılabilirlik

Hızlı çözüm sunma kabiliyeti

Çalışılacak alanın türüne uygun çeşitli iş makinesi seçenekleri

Düzenli forklift bakımı hizmetleri

İhtiyacınıza uygun doğru makine önerisi

Gerektiğinde ehliyet sahibi operatör tedariki

Tim Forklift, iç ve dış mekanlarda:

Tır ve kamyonlardan ürün yükleme ve indirme

Depo içi istifleme

Paketli ürün taşıma

Asansörlü taşıma

Paletli taşıma hizmetleri için dar veya geniş mekanlara uygun iş makineleri tedarik etmenizi sağlar.

Forkliftlerinize Uzman Bakım ve Onarım Hizmeti: Tim Forklift Servisi

Tim Forklift, İşinizin aksamaması için ihtiyaç duyduğunuz düzenli bakım ve onarım hizmetlerini sunar. Forklift kiralama hizmeti alıyorsanız kiralama süresi boyunca iş makinesi bakımlarınız düzenli olarak yapılır. Bu sayede iş verimliliği optimum seviyede tutularak herhangi bir forklift arızası olmaması sağlanır.

Eğer forklift onarımı gerektiren bir arıza ile karşılaşırsanız vakit kaybetmeden işinize devam edebilmeniz için yeni bir iş makinesi tedarik eder. Tim Forklift, forklift kiralama, bakım, onarım hizmetlerinde uzmanlaşmıştır. Uzman forklift servisi hizmetleri kapsamında müşteri memnuniyetini önemseyen çözüm odaklı yaklaşıma sahiptir.

İş çözümleri sunan bir firma olarak Tim Forklift hem son teknolojik iş makinelerinin satışını ve kiralamasını yapar. Hem de size kesintisiz forklift arıza çözümü sağlar. Periyodik bakımları takip ederek zamanı geldiğinde siz yorulmadan halleder.

Uzman Teknik Kadro

Tim forklift kiralama, satış, bakım ve onarım hizmetleri dışında işletmeniz için satış sonrası desteği de sunar. Forklift kiraladıktan ya da satın aldıktan sonra güvenli bir kullanım için bilmeniz gereken her şeyi, Tim forklift uzman ekibi size yerinde anlatır.

Çalışma prensipleri, güvenlik talimatları ve makineye dair bilmeniz gereken bütün detaylar uzman forklift teknik servisi tarafından size anlatılır.

Düzenli Bakım ve Kontroller

Forklift ömrü araçların bakımının düzenli yaptırılmasına ve kullanım talimatlarına uygun çalıştırılmasına göre değişiklik gösterir. Uzman teknik kadro sayesinde forklift çeşidine uygun kullanım talimatları ve hassas noktalar size ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

Düzenli bakım ve kontroller neden önemlidir?

Düzenli bakımı ve kontrolü sayesinde motor, lastik, hidrolik, yakıt ve sıvılar bakımından her şeyin yolunda olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Herhangi bir arıza ya da yağ ve su bitimi, azalması, yakıt bitmesi durumlarında bunların tedarikini yaparak çalışmaya devam edebilirsiniz.

Bu bakım ve kontrol süreci, araçların uzun yıllar arızalanmadan kullanılmasını kolaylaştırır.

Aşınan ve eskiyen parçaların değişimiyle birlikte forklift performansı ilk günkü gibi devam eder.

Hızlı ve Etkili Onarım Hizmeti

Forklift arızaları söz konusu olduğunda tamir süresi genellikle arıza tespiti sonrasında hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Ancak arızanın büyüklüğüne göre bu süre değişiklik gösterir. Tamir süresi 1-7 gün arasında değişebilir.

Orjinal Yedek Parça Tedariki

Tim Forklift orijinal yedek parça tedariki konusunda uzmandır. Forklift tamiri yapılırken yan sanayi ürünler tercih edilirse bu parçaların bozulma süresi daha çabuk olabilir.

Çünkü hiçbir yan sanayi ürünü orijinali kadar dayanıklı ve uzun ömürlü değildir. Yale Distribütörü Tim Forklift hızlı bir şekilde orijinal yedek parça tedariki sağlayarak tamir işlemlerini kısa sürede tamamlar.

Müşteri Memnuniyeti Odaklı Hizmet Anlayışı

Tim Forklift taşımacılık, depo, lojistik, e-ticaret, liman ticareti gibi alanlarda kesintisiz hizmet verir. Yale distribütörü Tim Forklift Türkiye’nin her yerinde 7/24 acil servis hizmeti sunar. Çünkü taşımacılık sektörü süreklilik isteyen bir sektördür.

Endüstriyel taşımacılıkta ürünlerin hızlı bir şekilde tedarik edilmesi gerekir. Bu noktada forklift arızaları, forklift bakımı, forklift onarımı ya da forklift servisi için işinde uzman bir forklift firması tercih etmelisiniz.

Tim Forklift, işinizin türüne uygun, uzun süreli kiralama ve satın alma yapabileceğiniz güvenilir, müşteri memnuniyeti odaklı çalışan hem satış hem teknik servis firmasıdır. Siz de işinizi kesintisiz ve ihtiyaç duyduğunuzda teknik destek alarak yapmak için şimdi Tim Forklift uzman teknik ekibi ile iletişime geçin!