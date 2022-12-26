Forvet hattından beklediği verimi alamayan Trabzonspor

2 ve 3. bölgelerdeki problemi çözebilecek forvet oyuncusu üstünde duruyor. Sürem başlangıcında orta sahaya ciddi bir yığılma icra eden Karadeniz ekibi, sakatlıkların da yaşanmasıyla bazı bölgelerde problem yaşadı.

Abdullakdir Yaşam ve Yusuf Yazıcı’dan beklediği katkıyı alamayan Avcı, Dünya Kupası içinde rakip savunmayı daha oldukca yoracak, bets4you paniğe iticek organizasyonlar üstünde duracak.

OCAK ARAYIŞI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdulylah Avcı, saldırı hattında eksikleri yok etme noktasında beklediği verimi alamaması halinde ocak ayında başlamış olacak aktarma döneminde transfere ağırlık verecek.

Hücum mücadelesinin ilk sırada yer aldığı Karadeniz ekibi, Artem Dovbyk ve Vladimir Sychevy ile geri adım atmaya devam ediyor. (İHA)

1903 Beşiktaş'ın gözde gruplarından Dolmabahçe Grubu, Beşiktaş Kulüp Başkanı Tevfik Yamantürk ile birleşti.

1903 Dolmabahçe Grup Başkanı Burak Alkan'ın davetlisi olarak verilen yemeğe katılan Yamantürk, geceyi sosyal medya hesabından anlattı.

Yamantürk, “1903'te Dolmabahçe grubu aradı. Beşiktaş'ı konuştuk. Her şey daha iyiye gidiyor" dedi.

Öte yandan 1903 Dolmabahçe Grubu Başkanı Burak Alkan da sosyal medyadan Yamantürk'e teşekkür etti. Alkan, “Başkan Tevfik'e katılımından dolayı teşekkür ederiz. En büyük Beşiktaş.

1903'ten Ayrıldı Dolmabahçe Grubu Başkanı Burak Alcan

Sezonu yıldız oyuncularla oynamaya devam eden Galatasaray, ilk haftalarda istediği sonuçları alamasa da ilerleyen haftalarda özellikle son 3 haftada ligde 2. sıraya kadar yükseldi. Ender Fenerbahçe'nin en yakın rakibi olan Sarı-Kırmızılılar'da oyuncuların performansı her geçen gün gelişmeye başladı.

Özellikle son maçlarda daha uyumlu ve kollektif oynayan Chim Bum'un kale çizgilerine Icardi, Sergio Oliveira ve Mertens gibi bets4you giriş isimler dikkat çekerken, kulislerde önemli işler yapan oyuncular hem oyunuyla hem de oyunculuğuyla öne çıkıyor. ve istatistik dışı.

TEKLİF MEVCUT

Sonuç olarak Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanarak zirve yarışına ortak olan ve şampiyonluk havasına giren Galatasaray, ısınma periyodunda takımın korumasını aldı.

Dünya Kupası'ndaki performanslarına bakılırsa, Danimarka'dan Viktor Nelsson ve Uruguay'dan Lucas Torreira Ocak ayında teklif alabilirler. İspanyol kulüpleri Torreira'daki İtalyan kulüpleri Nelson ile ilgileniyor.