Fotoğraf tutkunları Arapgir'de buluştu

Türkiye’nin (Cittaslow) sakin şehirlerinden olan Malatya’nın Arapgir ilçesinde düzenlenen “Fotoğrafçılar Zirvesi” sona erdi.

Arapgir Belediyesi ile Malatya Fotoğraf Kolektifi Kulübü tarafından organize edilen ve Türkiye’nin çeşitli illerinden özel davetle Malatya’ya gelen 34 fotoğraf sanatçısı ile yüzün üzerinde amatör fotoğraf tutkunlarının katıldığı fotoğraf zirvesi sona erdi.

Aralarında akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda fotoğraf sanatçısının katıldığı organizasyona dair açıklamalarda bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, etkinliğinin Arapgir’in tanıtımına önemli katkı vereceğini kaydetti.

Etkinliğin açılışı için tescilli Köhnü üzümünün merkezi durumunda olan Koru Köyü’nü özellikle tercih ettiklerini belirten Cömertoğlu, bölgenin kendine özgü mimarisine dikkat çekerek fotoğraf sanatçılarını ilçede ağırlamakta mutluluk duyduklarını söyledi.

Koru Mahallesi’nin tarihi derinliğine de değinen Cömertoğlu,” Arapgir Koru Köyü’ndeyiz. Malatya Fotoğraf Kolektifi ile başlattığımız özellikle Faruk Akbaş başkanlığımızda heyetimiz 3 gün dolu dolu fotoğrafçılarla sergiler ve çalıştaylar yapılacak. Şuan da Arapgir’imizin Koru köyündeyiz. Üzümün diyarındayız. Köhnü üzümünün başkentindeyiz. Burada sivil mimarinin birbirinden güzel örnekleri var. 3 bin yılın kopmadan yaşanılan örnekleri var. Çerden çöpten aş yapan ama kimseye sataşmayan halkı var. Arapgir birbirinden güzel etkinliklerin ev sahibi ve burada birçok insan emek verdi.” dedi.

Malatya Fotoğraf Kolektifi başkanı Ahmet Denizer ise Arapgir’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Tarihiyle doğasıyla paşalarıyla ünlü şehrimizde bu büyük organizasyona bir fotoğrafçı olarak ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Belediye başkanımıza, Arapgir halkımıza ve katılan bütün fotoğraf sanatçılarımızı teşekkür ediyorum. “ifadelerini kullandı

Fotoğraf sanatçılarından Asuman Robson da ilk defa geldiği Arapgir’i çok beğendiğini ifade ederken, etkinliğe İngiltere’den gelerek katılan Varde Anika ise etkinlikte kefili vakitler geçirdiklerini söyledi.