Fransa'nın Toulouse takımıyla savaşım edecek

Fransa'nın Toulouse takımıyla savaşım edecek
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Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Güvenli Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Sulh Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük

*Tedavisi devam eden Sergio Oliveira ve Dünya Kupası’nda  betkong vazife meydana getiren futbolcular ilerleyen günlerde Antalya kampına dahil olacaktır.

2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig ‘e verilen arada çalışmalarına Antalya’da devam edecek olan Galatasaray , kente geldi.

,Galatasaray’ın Antalya kamp kadrosunda; Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Güvenli Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Sulh Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey ve Enes Emre Büyük içeriyor.

Sakatlığı devam eden Uruguaylı yıldız Mauro Icardi kamp ekibine dahil edilmezken, tedavisi devam eden Sergio Oliveira ile Dünya Kupası’nda ter döken Fernando Muslera, Dries Mertens, Haris Seferovic, Lucas Torreira ve Victor Nelsson’un ise ilerleyen günlerde Antalya kampına dahil olmasının beklendiği açıklandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8-16 Aralık tarihleri içinde gerçekleştireceği betkong giriş kamp programı hazırlık maçları kapsamında 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de Adana Demirspor ve 16 Aralık Cuma günü de saat 17.00’de Fransa’nın Toulouse takımıyla savaşım edecek.

Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Siyah-Beyazlılar buradaki ilk hazırlık maçına çıkıyor. Şenol Güneş yönetiminde yeni bir sayfa açan Kara Kartal, Vodafone Park’ta oynadığı hazırlık maçlarında İstanbulspor’u 4-0’la geçmiş, Fatih Karagümrük’le de 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş, bugün  Belçika ekibi Celerois ile de karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar kazanmak ve moral kurtarmak istiyor.

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