Futbol kursunda kitap okuma etkinliği

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, çocukların yaz tatilini faydalı geçirmeleri adına açılan Yaz Spor Okulları’nda futbol kursuna katılan çocuklar bir yandan kitap okuyarak beyin jimnastiği yaparken diğer taraftan futbolun temel tekniklerini öğreniyorlar.

Çocuklar ve gençlerin büyük rağbet gösterdikleri Yeşilyurt Belediyesi Yaz Spor Okulları, sportif eğitimlerin yanı sıra çocukların zihinsel gelişimlerine de katkı sunan verimli ortamlar sunuyor. Yaz Spor Okulları’nın en fazla ilgi gören kurslarından biri olan futbol kursuna katılan çocuklar bir yandan futbolun temel tekniklerini öğrenirken diğer taraftan da kitap okuma alışkanlığı ediniyor. Antrenman öncesinde 10 dakikalık bir süre boyunca kitap okuyan çocuklar daha sonra okudukları kitabın özetlerini arkadaşlarına ve antrenörlerine anlatıyor ve bu sayede özgüven kazanmaları sağlanıyor. Çocukları spora yönlendirmekle birlikte kitap okuma alışkanlığını da aşılamak istediklerini belirten Futbol Kursu Antrenörü Ali Uçar, “Antrenmanlarımızda çocuklarımıza bir yandan futbolun temel tekniklerini uygulamalı olarak anlatırken diğer taraftan zihinsel gelişimlerini destekleyecek eğitim çalışmalarına da önem veriyoruz. Çocuklarımıza futbolun sadece antrenmandan ibaret olmadığını, spor ile eğitimi iç içe götürmeleri halinde daha başarılı bir hayat yaşayacaklarını onlara bu yaşlarda öğretmeye çalışıyoruz. Her antrenmandan önce muhakkak kitap okuma etkinliği yaparak çocuklarımızın hem bedensel hem de zihinsel olarak gelişmesine katkı sunuyoruz. Getirdiğimiz kural itibariyle de kitabını okuyanı, okuduğu kitabı anlatan çocuklarımızı idmana alıyoruz. Çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi olan teknolojinin zararlarından çocuklarımızı uzak tutmak, onları en iyi şekilde geliştirmek içinde hem antrenman yapıyoruz hem de kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için çaba sarf ediyoruz. Kitap okuyan, okuduklarını anlatan çocuklarımızın konuşma stilinin gelişmesine, özgüven kazanmasını ve toplum içerisinde doğru, düzgün ve güzel konuşmasına da imkan tanıyoruz. Sporcularımızın aileleriyle de irtibat halindeyiz, çocuklarımızın doğru ve güzel bir hayat yaşamaları içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biz burada çocuklarımıza futbolla birlikte hayatın her anıyla ilgili eğitimler veriyoruz.” diye konuştu.

Futbol kursu ve kitap okuma etkinliğinin bir arada olmasına çok sevindiklerini söyleyen sporculardan Muhammed Fatih Gürsul, “ En büyük hayalim futbolcu olmaktı, Ali Uçar hocamız bizimle yakından ilgileniyor. Bir yandan antrenman yaparken diğer taraftan kitap okuyarak zamanımızı daha faydalı geçiriyoruz, çok değerli bilgiler öğreniyoruz. Antrenörümüz kitap okumayanı idmana almıyor.” şeklinde konuştu.

Ömer Faruk Aslan isimli bir sporcu ise, antrenmanda kitap okumalarının çok güzel olduğunu ifade ederken, “Burada top oynuyoruz, idman yapıyoruz ama en önemlisi kitap okumamızdır. Konuşma zayıflığı olan arkadaşlarımız kitap okuyarak eksikliklerini giderebiliyor. Ali Hocamız kitap okumayanı idmana almıyor, hepimiz mutlaka kitap okumalıyız, çok güzel bir şey, ben çok mutluyum. İdman sonrasında teknolojinin zararları, kitap okumak ve spor üzerine hocamızla sohbetler yapıyoruz. Burada olmaktan çok memnunum.” diye konuştu.

Sporcu velileri ise başlatılan uygulamadan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarken, “Burada çok güzel etkinlikler var, çocuklarımız telefon ve bilgisayardan uzak hem futbol oynuyorlar hem de kitap okuyarak bilgi dağarcıklarını geliştiriyorlar. Çocuklarımız her gün düzenli kitap okuyorlar okuduklarını burada arkadaşlarıyla paylaşıyorlar, düzenli beslenme alışkanlığıyla ilgili bilgiler ediniyoruz. Bizler çok memnunuz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.