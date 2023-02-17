Futbol oynayabileceğini düşünmediğini belirtti

"Aslında o yaşa kadar oynayacağımı hiç düşünmemiştim. Yirmili yaşlarıma geldiğimde 'Eğer burada kalabilirsem' diye düşündüm. 20 civarında şekilleniyor ve 35 yaşında futbolu bırakacağım', bir futbolcunun ortalama bırakma yaşı 34 ila 35'tir. O yaşa geldiğimde bir yıl daha, 2 yıl daha olur diye düşünmüştüm ama 39 40'a kadar gitmeyi hiç düşünmemiştim. benim için en önemli şey Takım arkadaşlarımla sahada olmayı seviyordum. "Unutamadığım bir maç, TRABZONSPOR ve GÖZTEPE Şampiyonası" Atiba, 10 sezondur unutmadığı maçına işaret ederek deplasmanda Trabzonspor'u son dakikada 4-3 yenerken, şampiyonluk Göztepe'de Atiba, "Trabzonspor maçı var, belli bir maç var" dedi. Sadece benim için değil tüm takım için çok özel bir maç olacağını düşünüyorum.Çok iç saha ve deplasman maçıydı ve nasıl biteceğini tahmin edemedik. Kazandım. Gol, takımımız oyunda kaldı ve benim için gerçekten çok farklı ve özel bir maçtı. Bir de Göztepe yarışması var. O yıl son şampiyon olduk. Bu oyun hepimiz için bir oyundu, tüm duygu ve hisleri iddacı tek bir oyunda hissettik. Neredeyse hiçbir maçta böyle bir şey yaşamadık diyebilirim.2-3 takımın son saniyeye kadar koştuğu bir gündü. Sonuç olarak biz kazandık ama ülke futbolu için o günkü maçlar bence unutulmaz maçlardı" dedi.

"ATIBA HUTCHINSON, ÇATIŞMA BAŞLASIN"