Futbol oynayabileceğini düşünmediğini belirtti

Futbol oynayabileceğini düşünmediğini belirtti
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"Aslında o yaşa kadar oynayacağımı hiç  düşünmemiştim. Yirmili yaşlarıma geldiğimde 'Eğer burada kalabilirsem' diye düşündüm. 20 civarında şekilleniyor ve 35 yaşında futbolu bırakacağım', bir futbolcunun  ortalama bırakma yaşı 34 ila 35'tir. O yaşa geldiğimde bir yıl daha, 2 yıl daha olur diye düşünmüştüm ama  39 40'a kadar gitmeyi hiç düşünmemiştim. benim için en önemli şey Takım arkadaşlarımla sahada olmayı seviyordum. "Unutamadığım bir maç, TRABZONSPOR ve GÖZTEPE Şampiyonası" Atiba, 10 sezondur unutmadığı maçına işaret ederek deplasmanda Trabzonspor'u son dakikada 4-3 yenerken, şampiyonluk Göztepe'de Atiba, "Trabzonspor maçı var, belli bir maç var" dedi. Sadece benim için değil tüm takım için  çok özel bir  maç olacağını düşünüyorum.Çok iç saha ve deplasman maçıydı ve nasıl biteceğini tahmin edemedik. Kazandım. Gol, takımımız oyunda kaldı ve benim için gerçekten çok farklı ve özel bir maçtı. Bir de Göztepe yarışması var. O yıl son şampiyon olduk. Bu oyun hepimiz için bir oyundu, tüm duygu ve hisleri iddacı tek bir oyunda hissettik. Neredeyse hiçbir maçta böyle bir şey yaşamadık diyebilirim.2-3 takımın son saniyeye kadar koştuğu bir gündü. Sonuç olarak biz kazandık ama  ülke futbolu için o günkü maçlar bence  unutulmaz maçlardı" dedi.

"ATIBA HUTCHINSON, ÇATIŞMA BAŞLASIN"

Türkçe konuşup konuşamadığı sorusuna "Biraz sıkıntı" diyen usta oyuncu, "Zor gelirse kendimi ifade edebilirim ama zor gelirse de kendimi ifade edebilirim. , ama Türkçe çok zor bir dil, öğrenmesi  kolay bir dil değil Tezahüratların çoğunu biliyorum ve çoğunu anlayabiliyorum Aslında ama kelimeleri tam anlayamıyorum, doğru söylemiyorum. Tabii bazen ismimden, bazen tezahürattan dolayı beni aradıklarında tezahüratlarını anlayabiliyorum." Son olarak taraftarlara seslenen Atiba Hutchinson, "Aslında  uzun bir konuşma yapabilirdim ama kısa keseceğim. Hepsine teşekkür ediyorum, tüm hayranlarımıza teşekkür ediyorum, aslında aynı şeyi tüm ülkelerdeki hayranlar için söyleyebilirim, onlara da teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaş taraftarlarına destekleri ve sevgileri için iddacı giriş teşekkür etmek istiyorum. Bayılana kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Umarım sezon sonunda  onları mutlu edebiliriz. "

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