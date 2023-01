Futbol Tarihinin Unutulmaz Futbolcuları

TAKİP ET

Futbol, uzun yıllardır oynanan bir spordur ve dünyaca en çok kabul görmüş, en çok beğenilen ve en çok takip edilen, sevilen spor dalıdır. Tabi, bu uzun serüven içinde birçok futbolcu meydana çıkmış, kendini herkese sevdirmiştir. Kimi yeteneği ile, kimi sportmenliği ile böyle yüzden fazla oyuncu vardır.

Hem dünyada hem de ülkemizde çocukların ve gençlerin futbola ilgi duymasına neden olan isimler var. Sadece sevdiği futbolcuyu görmek için stadyuma gidenler var. Günümüzde dijital platformların canlı maç izle özellikleri sayesinde birçok futbol müsabakası ev konforunda takip edilebiliyor.

Ülkemizde de bize futbolu sevdiren çok iyi oyuncular var. Bu unutulmaz futbolcuların hepsi adını Türkiye futbol tarihine yazdırmayı başardı. Geçmişten günümüze futbol severleri ekran başına kilitleyen oyuncular sayesinde futbol daha keyifli bir spor haline geldi.

Dünyaca Ünlü Unutulmaz Futbolcular

Diego Armando Maradona, Arjantin doğumlu futbol oyuncusu ve teknik direktördür. Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilir ve özellikle 1986 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla tanınmıştır. Maradona, Boca Juniors, Napoli, Barcelona ve Arjantin milli takımı gibi önemli kulüplere ve takımlara hizmet vermiştir. Ayrıca, futbolun yanı sıra müzik, sinema ve televizyon gibi alanlarda da çeşitli projelere imza atmıştır. Maradona, 2021 yılında 57 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini yasa soktu.

Pele, dünya futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilir. Diğer adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, Brezilya doğumlu ve İngilizcede "The King of Football" (Futbol Kralı) olarak bilinir. Pele, 17 yaşında dünya futbol şampiyonasında ilk kez yer almış ve bu turnuvada birinciliği kazanmıştır. O, futbol tarihinin en ünlü gollerinden birini attığı 1958 yılında İsviçre'de düzenlenen turnuva boyunca 6 gol atmıştır. Pele, 3 kez dünya futbol şampiyonasında yer almış ve 2 kez şampiyon olmuştur. O, ayrıca 5 kez Intercontinental Kupası'nda ve 4 kez Copa America'da yer almıştır. Pele, futbol tarihinin en iyi futbolculardan biri olarak kabul edilir ve Brazil futbol takımı için 91 maçta 92 gol atmıştır. Pele, 29 Aralık 2022 günü memleketi Brezilya’da hayatını kaybetti.

Lionel Messi, 24 Haziran 1987 doğumlu Arjantinli futbolcu. Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı ve Paris Saint Germain'in yıldızı olan Lionel Messi, kariyeri boyunca birçok başarı kazanmıştır. Messi, 2003 yılında Barcelona takımına transfer olmuş ve takımda hızlı bir şekilde yükselişe geçmiştir. İlk yıllarında takımın genç takımında oynayan Messi, zamanla profesyonel takıma geçmiş ve takımın en önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Messi, futbol kariyeri boyunca birçok ödül ve başarıya imza atmıştır. Özellikle Barcelona takımında oynadığı dönemlerde takımının en önemli oyuncusu olmuş ve takımını birçok kez şampiyonluğa ulaştırmıştır. Ayrıca milli takımda da oynayan Messi, Arjantin'i birçok kez önemli turnuvalara katılmaya taşımıştır. Lionel Messi, futbol tarihinde birçok rekora imza atmış ve günümüzde de hala futbolun en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle vurduğu gollerle ve yaptığı asistlerle takımına çok büyük katkılar sağlamıştır.

Cristiano Ronaldo, 1985 yılında Portekiz'in Funchal şehrinde doğmuş bir futbolcudur. Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi önemli takımlarda oynayan Ronaldo, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi ve birçok ödül kazanmıştır. Güçlü vuruşu, hızlı koşuşu ve mükemmel teknik becerisiyle ünlü olan Ronaldo, dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, Portekiz milli takımında da oynayan Ronaldo, iki kez Avrupa Şampiyonası finaline katılmış ve 2018 yılında Portekiz'i şampiyon yapmıştır. Şu an ise Al-Nassr takımında oynuyor.

Johann Cruyff, Hollandalı futbol oyuncusu ve teknik direktördür. Cruyff, 1970'lerin en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilir ve özellikle 1974 Dünya Kupası'nda Hollanda takımının başarısında büyük rol oynadı. Ayrıca, Cruyff, Ajax Amsterdam ve Barcelona takımlarında oynadı ve Barcelona'da teknik direktör olarak görev yaptı. Cruyff ayrıca, futbol dünyasında çok sayıda yenilik getiren bir taktik usta olarak da bilinir. Özellikle, "Total Football" (Tam Futbol) taktikleriyle futbol dünyasında büyük etki yaratmıştır. Cruyff, 2004 yılında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Michel Platini, 1955 yılında Fransa'da doğmuş eski futbol oyuncusu ve teknik direktördür. Profesyonel futbol kariyerine Nancy-Lorraine takımında başladı ve daha sonra St. Etienne ve Juventus takımlarında oynadı. Ayrıca Fransa Milli Takımında da oynadı ve 1984 yılında Avrupa Futbol Şampiyonasını kazandı. Platini, aynı zamanda futbol tarihinde birçok rekora imza atmıştır. Örneğin, 1983-1984 sezonunda Juventus'ta oynarken, 9 hat-trick (üç gol atma) performansı göstermiş ve bir sezon içinde en fazla gol atan oyuncu olmuştur. Daha sonra, UEFA başkanı olarak görev yaptı ve bu görev sırasında Avrupa futbolunun gelişimine önemli katkılar sağladı. Platini, ayrıca Futbol Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenmesi için çalışmalar yaptı ve bu sayede 1998 yılında Fransa, Dünya Kupası'nı kazandı.

Zinedine Zidane, 23 Haziran 1972 tarihinde Marsilya'da doğmuş olan bir Fransız futbolcu ve antrenördür. İlk profesyonel futbol kariyerine 1991 yılında Cannes takımında başlamış ve 1995 yılında Juventus takımına transfer olmuştur. Zidane, Juventus takımında birçok başarı elde etmiş ve özellikle 1997-1998 sezonunda takımını Serie A şampiyonu yapmıştır. Ayrıca, Juventus takımı ile İtalya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de final oynayabilmiştir. Zidane, 2001 yılında Real Madrid takımına transfer olmuş ve takımı ile iki kez La Liga şampiyonu, üç kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve iki kez Intercontinental Kupası şampiyonu olmuştur. Zidane, aynı zamanda Fransa Milli Takımı için de oynayarak 1998 Dünya Kupası şampiyonu ve 2000 Avrupa Şampiyonası ikincisi olmuştur. Zidane, futbolculuk kariyerinin ardından Real Madrid takımının antrenörü olarak çalışmaya devam etmiş ve takımını iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmıştır.

Rivaldo, 1972 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. O, profesyonel futbol kariyerine Brezilya'daki Santa Cruz takımında başladı ve daha sonra dünya çapında ünlü takımlarla oynadı, büyük ölçüde Barcelona ve Milan. O, Brezilya Milli Takımı'nın da bir parçası oldu ve 2002 Dünya Kupası'nda takımının şampiyon olmasına yardımcı oldu. Rivaldo, aynı zamanda 1999 yılında FIFA Dünya Futbolcusu seçildi ve Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya'nın En İyi Futbolcusu" olarak seçildi. Onun futbol kariyeri boyunca, o önemli ödüller ve başarılar kazandı ve hala futbolun en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Ronaldinho, futbol tarihinde unutulmaz oyuncularından biri olarak kabul edilir. Doğum adı Ronaldo de Assis Moreira olan Ronaldinho, 1980 yılında Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde dünyaya geldi. Özellikle kariyerinin ilk yıllarında, kontrollü ve özgün oyun stili ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Ronaldinho, Brezilya Milli Takımı ve çeşitli kulüplerde forma giymiştir. En çok Paris Saint-Germain, Barcelona ve AC Milan kulüplerinde oynadı. Ronaldinho, 2003 ve 2004 yıllarında FIFA Dünya Futbol Ödülü'nü kazandı, Bunun yanı sıra, 2005 yılında Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve 2006 yılında Brezilya Milli Takımı ile İtalya'da Dünya Kupası'na katıldı. Ronaldinho, futbol kariyerinin yanı sıra, reklam ve marka elçiliği yapmıştır ve hala futbolun yanı sıra, sosyal medya ve diğer etkinliklerle de popülerdir.