Futbolcu ve Fas milli takım doktorlarından Fransa maçına çıkmamalarını istedi

Romain Saiss, Fransa karşısında ilk 11'de başlıyor Ancak Beşiktaş'ın talebi Fas milli takımı tarafından açıkça kabul edilmedi. Fransa'ya karşı yarı finalde Romain Seys onbiri kurdu. Rizman, Dembele, Mbappe, Giroud Fas: Bounou, El Yamiq, Aguerd, Saiss, Hakimi, Ounahi, Amrabat, Mazraoui, Ziyech, Boufal , En-Nesyri Beşiktaş FC, Fransa-Fas maçı öncesi Romantikler hakkında paylaşımda bulundu. Kulüp, 'Dünya Kupası finaline giden yolda iyi şanslar Romances' sözlerini paylaştı. Beşiktaş ise Romain Saiss'in süresi nedeniyle FIFA'nın Süper Lig'den Dünya Kupası'na en çok maaş veren takımı olacak. 32 yaşındaki savunma efsanebahis oyuncusu şu ana kadar beş maçta forma giydi ve bir gol kaydetti. FIFA, oyunculara Katar'da geçirilen her gün için 10.000 dolar ödeyecekti. 1 Temmuz 2022'de Premier Lig'de Silverhampton'dan ayrılan Seth, Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. Blackhawks formasıyla 11 maça çıkan Faslı oyuncu, 1 asist gönderdi.

"Şenol Güneş'in kamp dışında ifadesine baktığımda ve Ahmet Nur Çebi Bey'in ifadesine baktığımda sonunda Ceyhun'un röportajını gördüğümde her şey yolundaydı. Kamp Ortam nasıl? Bir şeyler yanlışsa, düzeltin, birleşin ve dışarıdan iyi hissediyorum. Antrenmanda çok çalıştıklarını, maçı izledik, yenilmediler, önemli olan yenilmemek ama Beşiktaş rakiplerine çok fazla savunma alanı verdi efsanebahis giriş dediler. Ön sahada Muleka ve Redmond goller attı, Cenk ön sahada devam etti ve Dele Ali daha aktif ve antrenman yapmaya ve oynamaya istekliydi, bu da Beşiktaş için olumlu. Weghorst'un Dünya Kupası'nda Arjantin gibi bir takıma karşı aynı anda değer katan iki muhteşem gol attı. Seth ne yapacak? Sakatlığı var, düzeldi, ciddi bir şeyi yok, oynayacak ve iyi oynuyor. Kelimenin tam anlamıyla takımına bileklikle liderlik ediyor. Umarım performansını alır ve Beşiktaş'ta devam eder. Belki Seth dünya üçüncüsü olur, belki final yapar, belki şampiyon olur. Buraya kadar gelmelerini beklemiyordum, Beşiktaş ve ülkemiz için değerli, sonuçta bu ligde oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz, Viggs iki gol attı, Beşiktaş'ı isminin önünde gördüler ve bu da oldu. büyük şey ”