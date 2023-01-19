Gabriel ikilisi ve iyi oyuncular

İyi oyuncuları iyi oyuncularla destekliyoruz. Savunma prensiplerine bağlı kalmaya devam ettik, tekrar denedik, yine oyunculara göre takımın savunmasını ayarladık ve şu an ligde en az gol yiyen takım biziz. Geçen yıl Trabzonspor'un peşinden uzun süredir şampiyonluk peşinde koşan Yeşil Beyazlı teknik direktör İlhan Parut, Bleus de Bourgogne için yeterince iyi olmadıklarını söylüyor. En büyük kayıplarının Fenerbahçe ile verdikleri ikincilik mücadelesi olduğuna dikkat çeken Palut, şu ifadeleri kullandı.

"Genel olarak iyi vakit geçirdiğimizi söylememiz gerekiyor. İkinci bölüm daha iyi olacak Evet. İkinci yarının başında takımımızdan bazı oyuncular eksikti. Bir bakıma sahaları doldu. Hücum sürecinin sonunda diğer takımlar Konyaspor karşısında oyun prensibini değiştirerek daha dengeli bir oyuna döndüler. Bir olasılık, bazen bu savunma engellerini atlantisbahis aşmak için mücadele etmemizdir. Aslında Trabzonspor'u önemli ölçüde hayal kırıklığına uğratamazdık. Üstelik Trabzonspor'un çok az puan kaybetmesi onları biraz geride tuttu. Ama buradaki en büyük kaybımız Fenerbahçe ile ikincilik mücadelemiz. Fenerbahçe'nin dikey çıkışları ve ara sıra karşılaşmaları bizi bu oyunda geriletti. Evet, zirvede oynamak, gol kovalamak gerçekten bir deneyim, belki de bir alışkanlık. Bu aşamada oyunu bitirmek benim ve oyuncularım için zor olabilir. "