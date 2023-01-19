Gabriel ikilisi ve iyi oyuncular
İyi oyuncuları iyi oyuncularla destekliyoruz. Savunma prensiplerine bağlı kalmaya devam ettik, tekrar denedik, yine oyunculara göre takımın savunmasını ayarladık ve şu an ligde en az gol yiyen takım biziz. Geçen yıl Trabzonspor'un peşinden uzun süredir şampiyonluk peşinde koşan Yeşil Beyazlı teknik direktör İlhan Parut, Bleus de Bourgogne için yeterince iyi olmadıklarını söylüyor. En büyük kayıplarının Fenerbahçe ile verdikleri ikincilik mücadelesi olduğuna dikkat çeken Palut, şu ifadeleri kullandı.
"Genel olarak iyi vakit geçirdiğimizi söylememiz gerekiyor. İkinci bölüm daha iyi olacak Evet. İkinci yarının başında takımımızdan bazı oyuncular eksikti. Bir bakıma sahaları doldu. Hücum sürecinin sonunda diğer takımlar Konyaspor karşısında oyun prensibini değiştirerek daha dengeli bir oyuna döndüler. Bir olasılık, bazen bu savunma engellerini atlantisbahis aşmak için mücadele etmemizdir. Aslında Trabzonspor'u önemli ölçüde hayal kırıklığına uğratamazdık. Üstelik Trabzonspor'un çok az puan kaybetmesi onları biraz geride tuttu. Ama buradaki en büyük kaybımız Fenerbahçe ile ikincilik mücadelemiz. Fenerbahçe'nin dikey çıkışları ve ara sıra karşılaşmaları bizi bu oyunda geriletti. Evet, zirvede oynamak, gol kovalamak gerçekten bir deneyim, belki de bir alışkanlık. Bu aşamada oyunu bitirmek benim ve oyuncularım için zor olabilir. "
İlhan Palut, takımın önemli isimlerinden Ahmet Çalık'ın çok büyük bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğine dikkat çekti Son aşama üzücü bir durum.ne teknik direktörün ne de oyuncuların karşılaşmadığı bir durum. onunla yüzleşmek, ondan kurtulmak ve yeniden savaşmaya başlamak son derece zor ama bununla yüzleştik. Evet, böyle bir gerçek var. Öpüştük, kucaklaştık, atlantisbahis giriş toplantılar yaptık. Biz hiç böyle olmadık, konuşmayalım, acımızı anlamaktan vazgeçelim. Hepimiz ilişkilerimizi bozarız. O günler gerçekten zordu. Açıklamak bile zor. Bizim için tarif edilemez bir acıydı. Ancak bu süreçte ikisini ayırmamız gerektiğini biliyorduk. Bu asla unutamayacağımız bir kayıp ama devam eden bir oyun, devam eden bir yol. Oyuncularım burada gerçekten olgunlaşıyor. Yeniden futbola odaklanıyorlar. Ama Ahmed hep aklımızdaydı ve bugün de aklımızda. Umarım bu hiçbir takımın veya topluluğun başına gelmez.”