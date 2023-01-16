Galatasaray Başkanı Blake Elmas'a danışmanlık yaptığı bildirildi

Campos, Galatasaray'ın sportif direktörlüğüne İtalyan Pasquale Cesibile'yi atadı. Pasquale Sensibile, Galatasaray'ın sportif direktörüydü ve benim görevim sonunda Galatasaray'ın görev değişikliği nedeniyle görevden alındı.

Burak Elmas'ın Cumhurbaşkanlığı görevinin sona istanbulbahis ermesiyle Campos'un danışmanlık görevi de sona erdi. Bundan sonra Luis Campos, kariyerine Paris Saint-Germain'deki görev süresinin başında stratejik danışman olarak başladı.

Fransız medyasına göre Campos, Paris Saint-Germain'den üç yeni oyuncu avcısı ile sözleşme imzaladı. O isimlerden biri de Galatasaray'dan ayrılan Sensibile. Atiba Hutchinson, Temmuz 2013'te Beşiktaş'a katıldı ve en fazla 2-3 yıl forma giymesi bekleniyor, bu onun siyah beyazlılarla 10. sezonu. Artiba, 10 sezonunun hiçbirinde kendisini izleyen taraftarların ve sporseverlerin performansından en ufak bir endişe duymadı ve 39 yaşında olmasına rağmen bir takım oyuncusu olmanın ne demek olduğunu halka göstermeye devam ediyor. eski futbolcu. Ülkesi Kanada ile Dünya Kupası'nda 36 yıl geçiren ve grup aşamasında elenen Atiba'nın Beşiktaş'ın kamp yaptığı Antalya'ya dönmesi için fazla zamanı olmadı, konuyu Demirören haber ajansı yanıtladı

"Mutlu bir takımız"

Kamp ortamının çok iyi olduğunu söyleyen Hutchinson, "Hava çok güzeldi. Dediğiniz gibi bir süre yoktum ama şimdi geri döndüm ve ekibin içindeyim. Bu istanbulbahis giriş kamplar herkes için mükemmel. Önemli olan bu." İyi gidiyor ve iyi bir antrenman geçirdik. Geri döndüğüm için ben de mutluyum."

"İlk maça nasıl başladığımız bizim için çok önemli"

Aradan sonra ilk maçta gösterecekleri tepkinin önemine değinen Kanadalı oyuncu, "Sezona iyi başladık, aslında iyi başladık ama yapmamız gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Artık lig uzun soluklu Antrenman kampından sonra bu ilk maça nasıl başlayacağımız bizim için çok önemli Orada gösterilen tepki bizim için önemli ve tabii ki mücadele edeceğiz Tüm lig için şampiyonluk dediğim gibi Bu kulübün her zaman hedefi, hedefimiz iyi başlayıp iyi liderlik etmektir. Oynanacak çok oyun ve çok zaman var. Bir dizi yapabilirsek en azından işler çok çabuk değişebilir. Şu anda iyi gidiyor, detaylar üzerinde çalışıyoruz ama ilk maça galibiyetle başlamak istiyoruz."