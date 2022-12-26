Galatasaray'ın Cevabı Biliniyor

Galatasaray'ın Cevabı Biliniyor
Mete KURTCEBE
Mete KURTCEBEEditör
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Bu üç oyuncunun satışı sarı-kırmızılılara soğuk geliyor, teklifler için pazarlık yapılması imkansız görülüyor. Görev süremin sonuna kadar Torreira ve Boya'ya kapılarını kapatan Galatasaray'da Nelsson'ın serbest kalma bedeli 25 milyon euro...

SEVİLLA ARANIYOR

Yaz aylarında Danimarkalı savunma oyuncusuna 13 milyon euro teklif eden İspanyol tarafı Sevilla'ya olumsuz yanıt veren yönetim pişman olmadı. Nelson, Sevilla transferi başarısız olduğu için son teslim tarihinin başında biraz morali bozuktu. Okan Buruk'un işbaşı yapması, Danimarkalı futbolcuyla görüşme yapıp meseleyi halletmesi üzerine performansındaki memnuniyetsizlik kendini napolyonbet göstermeye başladı.

Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı 13 maçın tamamında 90 dakika forma giydi.

Süper Lig'de 12 maça çıktı. 5 maçta 90 dakika oynadı. Toplamda 975 dakika geçirdi ve bir asist yaptı

Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray'ı konuk ediyor. Lige  üst üste 6 galibiyetle iyi başlayan Turuncu-Beyazlılar, derbi hazırlıklarına bugün  tek antrenmanla devam edecek.

Milli oyuncu Hande Baladin derbi öncesi yaptığı açıklamada, "Üçüncü lig derbisini taraftarlarımıza karşı evimizde oynuyoruz. İyi bir galibiyet serisi yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Takım olarak çok motiveyiz. Karşılaştığımız her mücadeleyi kazanmak istiyoruz. Hedeflerimize  adım adım yaklaşırken evimizde kazanacağımıza inanıyorum. Tüm taraftarlarımızı bizi desteklemeye çağırıyorum” dedi.

Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray karşılaşması 23 Kasım Çarşamba günü saat 17.00'de Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sevincini ve gururunu dile getiren Selçuk İnan, “Öncelikle Turgay Ciner Bey'e bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. İstediğim ve inandığım her şey şu anda oluyor. Bu benim ilk koçluk deneyimim olacak. Oyuncularımız ve takımımızla hedefimize ulaşacağız."

"İNANMADIĞIM ŞEYİN TAKİP ETMEM"

Kasımpaşa'da teknik direktör olma kararının kendisi için zor olmadığını söyleyen Selçuk İnan: kariyerimde inanmadığım hiçbir  şeyin napolyonbet giriş peşine düşmedim Serkan kardeşimle çok konuştum iş görüşmem oldu Kasımpaşa'da olmak benim için bir nimet. Futbolu ne kadar önemsediklerini ve ülke futbolunu ne kadar önemsediklerini gördükten sonra karar vermek kolaydı. Bu bir çözüm değil, fırsattı” dedi.

Serkan Reçber ile ikili ilişkilerinin iyi olduğunu kaydeden İnan, "Ben ona Serkan'ın abisi diyorum. Bizim devletimizde "ağabey" kelimesi saygılıdır.

Mete KURTCEBE

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