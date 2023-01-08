Galatasaray Transfer Krizi

İlk 11 devresinde en az 3 milli oyuncu olması nedeniyle ligin ilk devresinde ciddi bir rotasyon sorunu yaşayan Galatasaray ekibi, geçici bir transferle bu krizi kalıcı olarak sonlandıracak.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine ağırlıklı olarak yerli oyuncu transferine odaklanıyor. Benim dönemim bitmeden iç meselelerde seçeneğin bol olmasını isteyen Buruk'un talimatıyla girişim başlatıldı. Bu doğrultuda Galatasaray birçok isim ile görüşme halinde; diğer bölgelerde oynadıktan sonra sol bek Rıdvan Yılmaz ve sağ bek Mert Müldür.

Bir takviyeyi daha tamamlayan forvet olacak. Kırmızılar, Seferovic'i düşürerek ve Dembele'yi renklerine bağlamaya çalışarak, iç saha hücum betlogi sahnesinin zirvesindeki Deniz Udav için hamleyi tamamlamayı hedefliyor. Kulübü popülerleştirdi İngiliz kulübü Brighton'ın 26 yaşındaki golcüyü görevden alması da Galatasaray'ın bu süreçteki en büyük pozitifi olacak.

Halil ile Söz

Görev süremin başlarında Westeros'a imza atan Halil Akbunal ile tanışan Galatasaray yöneticileri, deneyimli futbolcuyu iyi bir seçenek olarak görüyor. Okan'ın da istediği Halil konusunda iki tarafın yollarını ayırdığı da haberlerde dile getirildi.

Dinlenme konusunda hareket eden Konyaspor'da bu yönde çalışmalar yapılıyor. Son olarak gelen bir haber de tecrübeli Yeşil ve Beyaz Kolordu oyuncularından Amilton'ın yollarının ayrılacağı. Bu gelişmelerin ardından orta sahada boşluğu doldurmak betlogi giriş isteyen Konya yolunu Avusturya'ya çevirdi. Celtics, Lustaneau için oynayan ve bir buçuk yıllık sözleşmesi bulunan Bryant Teixeira'ya ağırlık verdi.

Türkiye'yi Beklerken

22 yaşındaki oyuncunun hem kanatlarda hem de orta sahada hücum oyuncusu olarak oynayabilmesi Konya'nın dikkatini çekti. Haberlerde, bu dönemde oynadığı 18 maçta 6 gol atıp 7 asist yapan yeşil burunlu oyuncu, Türkiye'de de sıcak karşılandı. Beklenmedik bir başlangıca rağmen takımımız kısa sürede toparlanarak boyalı alanı kontrol altına aldı ve ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı. Aradaki farkı 6 sayıya çıkaran ve soyunma odasını 39-34 kazanan temsilcimiz Bonner 14, Gray 10, Jones 9 sayı ile ilk yarının yıldızı oldu. Hayes'in yanında yer alan Çukurova, ev sahibi Ndor-Marbury ikilisinden sayılar için çok az umut beslese de son periyodu 58-58'e getirdi.