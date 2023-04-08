Gayrimenkul Danışmanlığı Sizin için Doğru Kariyer mi?

Gayrimenkul danışmanlığı son yılların en fazla rağbet gören mesleklerinden biri. Esnek çalışma saatleri, yeni nesil teknolojilerin getirdiği kolaylıklar ve yüksek getiri potansiyeli, mesleği öne çıkaran başlıca avantajları arasında gösterilebilir. Ancak rahat ve kazançlı iş tanımının yanı sıra gayrimenkul danışmanlığını zorlu yapan birkaç özelliği de mevcut. Bunların başında ise piyasadaki yüksek rekabet geliyor, dolayısıyla kariyer hedeflerine başlamadan önce bazı konulara dikkat edilmesi gerekiyor.

Zaman Yönetimi

Gayrimenkul danışmanları, kendi belirledikleri esnek bir çalışma programına göre hareket ederler ancak bu her zaman rahatlık demek değildir. Müşterinin kilit rol oynadığı gayrimenkul sektöründeki bir temsilcinin, kendini müşteriye göre ayarlaması ve sürekli araştırma yaparak ideal çözümleri sunması gerekir. Pazarlama stratejileri geliştirme, bölge analizleri yapma, alternatif projeler araştırma, resmi belge düzenleme, ev gösterimleri organize etme ve daha pek çok aktivite gayrimenkul danışmanının iş tanımına girer. Dolayısıyla sektöre girmek isteyen adayların yoğun bir çalışma programına hazır olması önemlidir.

Farklı Yetilerde Uzmanlaşma

Kendi içinde pek çok alt kategorisi bulunan gayrimenkul danışmanlığı , sürekli gelişen ve farklı alanlarda uzmanlaşma gerektiren bir iş koludur. Günümüzde artan rekabet nedeniyle doğru analizlerde bulunmak ve potansiyel fırsatları herkesten önce yakalamak, ancak belirli alanlarda uzmanlaşmaya bağlıdır. Emlak CRM yazılımlarının kullanımından gayrimenkul bedellemeye kadar pek çok konuda katılınması gereken seminer ve kurs bulunur. Ayrıca özellikle sektöre yeni giren danışmanların, kendini kanıtlamadan önce güvenilir bir çevreye erişmesi, bunun için de diğer sektör profesyonellerinden oluşan bir ağa sahip olması gerekir. Dolayısıyla düzenli olarak etkinliklere katılmak bir hayli önemlidir, böylece danışmanlar arası işbirliği ve müşteri referansları elde edilebilir.

Müşteri Memnuniyeti

Gayrimenkul sektörünün temelinde müşteriler bulunur. Alıcı veya satıcının ihtiyaçlarını doğru analiz ederek buna uygun çözümler üreten danışmanlar, başarılı bir kariyer planı çizerler. Ancak bu süreçte alıcı satıcı arası uzlaşmanın sağlanması önemli bir konudur ve kimi zaman zorlu olan bu ilişkinin sabırlı şekilde yönetilmesi gerekir. Müşteri ile arasındaki ilişkiyi profesyonel olduğu kadar samimi ve güvenilir seviyede tutan, ikna ve uzlaşma becerileri yüksek bir danışman kısa sürede istediği kariyere sahip olabilir.

Proje Bazlı Çalışma

Gayrimenkul danışmanlığında gelirler sabit değildir. Danışmanlar komisyon bazlı çalışan insanlardır, bu komisyon ücretleri ise müşteri tarafından verilen bir teklifin tamamlanması sonucu ödenir. Bazı durumlarda tek bir satış, birkaç haftalık bir çalışma gerektirebilir, kimi zaman ise uzun süreli çalışmaya rağmen taraflar arası anlaşma kurulmadığından ödeme alınamayabilir. Öte yandan; doğru gelecek öngörülerine sahip olan bir temsilci, lüks konut projelerinin pazarlamasından yüksek profilli müşterilere ulaşmaya kadar önemli sektörel fırsatlar yakalayabilir. Bu durumda elde edilen ücretler de yapılan işin şekline ve danışmanın uzmanlığına göre artış gösterir.