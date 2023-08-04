Gazetecilere yangın söndürme eğitimi

Deprem nedeniyle geçici konteynerlerde yayın hayatlarına devam eden basın mensuplarına, itfaiye tarafından yangın söndürme eğitimi verildi.

6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası hasarın büyük olduğu illerden biri olan Malatya’da kamuoyunun bilgilenmesi adına gece-gündüz görev başında olan basın mensupları da kendilerine hazırlanan geçici konteynerlerde görevlerine devam ediyorlar. İnönü Mahallesi Kerpiç Evler arkasında yer alan basın konteynerleri ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, plastikten PVC yapımı konteynerlerin yangına karşı dayanıksız olması nedeniyle basın mensuplarına yangın söndürme eğitimi vermek istediklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi olarak kentin her noktasında hizmet verdiklerini ifade eden Katipoğlu, kadro olarak güçlü ve geniş bir ekiplerinin olduğunu söyledi.

Malatya İtfaiyesi olarak şehir merkezindeki olaylara ulaşma sürelerinin ortalama 8 dakika olduğunu da ifade eden Katipoğlu, “Araç, ekipman ve nitelikli personel noktasında Malatya ve Türkiye’deki itfaiyeler kesinlikle Avrupa ile yarışır halde. Malatya İtfaiyesinin de onlardan geri kalan bir yanı yok. Belediyemizin desteği çok kıymetli Belediye Başkanımız ciddi anlamda itfaiyeyi önemsiyor ve bizlere çok desteği oluyor” dedi.

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketi sonrasında itfaiyeciliğin öneminin ve şehirdeki varlığının ne kadar kıymetli olduğunun bir kez daha müşahede edildiğini de belirten Katipoğlu, “Kent merkezinde 5, kırsal mahallelerde ise 14 şubemiz var” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da binlerce evin deprem nedeniyle hasar alması nedeniyle şuanda barınmaların geçici konteynerlerde olduğunu ifade eden Katipoğlu, bu noktada ise konteynerler yangın sınıfı içerisinde çok tehlikeli ve çok kolay yanabilen malzemelerden oluştuğunu söyledi. Bu tür yangınlarda ilk müdahalenin önemine değinen Başkan Katipoğlu, “Yangının başlangıç anında tedbir çok önemli. Alacağımız bu tedbirle yangın başka bir yere sirayet etmeden söndürebiliriz. Hemen hemen talep edilen her noktaya ücretsiz olarak biz bu eğitimi vermekteyiz” diye konuştu.

Eğitim sonunda ise konteynerlere olası yangınlara ilk müdahale için yangın tüpleri dağıtıldı.