1 Mayıs’ı çalışanları ile mangal yaparak kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü belediye çalışanları ve aileleri ile birlikte mangal yaparak kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Şahinbey Parkı’nda belediye çalışanları ve aileleri ile birlikte mangal yaparak kutladı ve çalışma arkadaşlarına müjdeli haberler verdi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çalışanlarıyla birlikte piknik havasında bayram kutlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Devlet baba gibidir"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü belediye çalışanlarıyla birlikte geçirmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum. Bayram demek sevinç, mutluluk ve paylaşmak demektir. Bildiğiniz gibi hükümetimiz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere taşeronda çalışan işçilerimizin kadroya geçişi ile ilgili karar aldı ve uyguladı. Ben öncelikle tüm işçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Devlet baba gibidir. Bir baba evinde ailesine elinde ne imkan varsa hepsini seferber eder. Devletimizde imkanlar arttıkça elindeki imkanları sizlere sunmaya devam ediyor. Başbakanımızın emeklilere, bağkurlulara devlete borcu olanlara açıkladığı bazı paketlerle geniş bir kesime iyileştirmeler getiriyor. Eskiden belediyeler işçilerinin maaşını dahi ödemekte zorlanıyorlardı. Ben göreve başladığımda belediyenin işçiye 8.milyon TL borcu vardı. Göreve geldikten sonra bu borcu kapatmamız gerek deyip, yaptığımız çalışmalarla bu borcu sekiz takside bölüp ödeyeceğiz dedik ve daha sonra imkanlarımız el verdi 6 ay da hepsini kapattık. O günden bu güne yaklaşık 9 yıldır belediye başkanlığı görevini sürdürüyoruz. Hiçbir gün işçimizin maaşını aksatmadık. ‘İşçinin hakkını alnın teri kurumadan’ veriniz hadisine uygun olarak bugüne kadar devam ettik” dedi.

Başkandan çifte müjde

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, işçilerin bayramında onlara müjdeli haberler vererek, "Biliyorsunuz daha önce memurlara ve kadrolu işçilere verilen bir promosyon vardı ve taşerondan kadroya geçenlere daha önce promosyon verilmiyordu. Bir haftadır bankalarla pazarlık yaparak Türkiye’deki en yüksek rakama ulaştık ve kişi başına 875 lira promosyon anlaşması yaptık ve promosyonlarınızı hesaplarınıza yatıracağız. Daha önce promosyon almayan herkes bu parayı alacak. İkinci müjdemizi de biliyorsunuz hükümetimiz emeklilere her bayram 1.000 TL ikramiye vereceğini açıkladı. Bizde bundan geri kalmadık ve her bayram işçilerimize 1.000 TL ikramiye vereceğiz. Ben göreve başladığımda Cumhurbaşkanımız, Başbakandı ve bana ‘Bak Mehmet bey Belediye Başkanı oldun. Fakirin, fukaranın yanında ol.’ dedi. Bizde göreve geldiğimiz günden bu yana bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu istikamette halkımızın desteği olduğu sürece devam edeceğiz" diye konuştu.