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09 Ekim 2018 Salı 17:17

2 Bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Devriye Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan 2 bin kaçak sigara ele geçirildi.

2 Bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Devriye Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan 2 bin kaçak sigara ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince İbni-Sina Mahallesi Oto Sanayi Bulvarı üzerinde yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde 2 bin paket gümrük kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan iki şüpheli şahıs gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.
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