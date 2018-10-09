2 Bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Devriye Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan 2 bin kaçak sigara ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Devriye Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan 2 bin kaçak sigara ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince İbni-Sina Mahallesi Oto Sanayi Bulvarı üzerinde yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde 2 bin paket gümrük kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan iki şüpheli şahıs gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.