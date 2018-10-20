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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:43

“20. Ulusal ve 3. Uluslararası Biyoistatistik kongresi”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı ve Biyoistatistik Derneği işbirliği ile “20. Ulusal ve 3. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi” düzenleniyor.Biyoistatistik bilimiyle ilgilenen birbirinden değerli isimlerin katılacağı...

'20. Ulusal ve 3. Uluslararası Biyoistatistik kongresi”
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SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı ve Biyoistatistik Derneği işbirliği ile “20. Ulusal ve 3. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi” düzenleniyor.

Biyoistatistik bilimiyle ilgilenen birbirinden değerli isimlerin katılacağı Biyoistatistik Kongresi 26-29 Ekim 2018 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

Kongrenin onur kurulunda SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ve Türkiye’de Biyoistatistik biliminin kurucusu Biyoistatistik Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Kadir Sümbüloğlu yer alıyor.

Ülkemizde BiyoistatistikBilim Dalının gelişmesine önemli katkıları olan mesleğin duayenlerinden, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Vildan Sümbüloğlu’nun başkanlığını yaptığı kongrede, biyoistatistik alanındaki ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmelerin, güncel mesleki bilgi ve birikimlerin paylaşılması ve tartışılması, yerli ve yabancı bilim insanları tarafından araştırmaların sunulması planlanıyor.

Biyoistatistik, günümüzde sağlık alanının önemli bilim dallarından biri haline gelen ve ülkemizde de TÜBİTAK tarafından Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde desteklenen öncelikli alanlar arasında yer alan bir bilim dalıdır.
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