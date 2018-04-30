Milli Eğitim Vakfı Koleji Özel Ankara Okulları tarafından düzenlenen “2018 Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması”nda SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin biyoloji projesi Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye genelinden fizik, kimya ve biyoloji alanlarında 500’e yakın projenin sunulduğu yarışmada, her alandan 15 olmak üzere toplam 45 proje final sergisinde yer aldı. SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden İkra Gökçen Tiryaki ve Gülay Kaya, danışman öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde hazırladıkları “DermanyssusGallinae (Kanatlı Kırmızı Akarı) ile Mücadelede Yeni Bir Yöntem” adlı proje ile katıldıkları yarışmada, kitosan+uçucu yağ çözeltilerinin Dermanyssusgallinae (kanatlı kırmızı akarı) üzerinde çekici ve uzaklaştırıcı etkisi olup olmadığını araştırdı. Çalışma ile uzaklaştırıcı etkisi olan çözelti ile kimyasal ilaçlarla verilen mücadeleye alternatif yeni bir ürün elde etmek amaçlandı. İkra Gökçen Tiryaki ve Gülay Kaya, “DermanyssusGallinae (Kanatlı Kırmızı Akarı) ile Mücadelede Yeni Bir Yöntem” adlı projeleriyle Türkiye üçüncüsü olarak çeyrek altın ile ödüllendirildi. Ayrıca Milli Eğitim Vakfı Başkanlığı tarafından başarılarından dolayı İkra Gökçen Tiryaki ve Gülay Kaya’ya, lise öğrenimleri boyunca aylık 300 TL’lik eğitim bursu bağlandı.