GAZİANTEP:
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16 Ekim 2018 Salı 15:02

450 minik çocuk, uçurtma şenliği’nde buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen uçurtma şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Üzerinde Türk bayrağı ve Büyükşehir Belediyesi yazılı uçurtmaları uçuran çocuklar, doyasıya eğlendi. Gökyüzü,...

450 minik çocuk, uçurtma şenliği'nde buluştu
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen uçurtma şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Üzerinde Türk bayrağı ve Büyükşehir Belediyesi yazılı uçurtmaları uçuran çocuklar, doyasıya eğlendi. Gökyüzü, rengarenk uçurtmalarla süslendi.

Alleben Göleti’nde gerçekleştirilen 2’nci Uçurtma Şenliği’nin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, “Çok güzel görünüyorsunuz, keyifli anlar yaşıyorsunuz. Güzel bir sonbahar gününde uçurtma uçurtmak için çok güzel bir hava var. 2018-2019 eğitim öğretim yılının başı sayılan bugünlerde uçurtma şenliği gibi şenlikli bir eğitim dönemi geçirirsiniz. Uçurtmayla beraber hayallerimiz ve eğitimimiz büyür, hep birlikte ülkemizde, mutlu, keyifli, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşarız, güzel günler bizleri bekliyor” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ile Büyükşehir Yardım Gönüllüleri Derneği yetkilileri çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Şenliğe; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 13 ilk ve ortaokul derecesindeki 450 öğrenciyle Büyükşehir Belediyesi Mutlu Kafe ve Bir Başka Kafe’de çalışan down sendromlu çocuklar katıldı, çocuklara yemek ikram edildi, uçurtma verildi.

Uçurtma şenliğine katılan öğrenciler, böyle bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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