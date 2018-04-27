GAZİANTEP:
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27 Nisan 2018 Cuma 10:14

500 yıllık okuma geleneğini yaşattılar

Gaziantep’te ilkokul öğrencileri kahvehanede kitap okuyarak, unutulan bir gelenek olan “Kıraathane” kültürünü tekrar canlandırdı. Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileri bir yandan meraklı bakışlar altında okuma yaparken bir yandan da kıraathane...

500 yıllık okuma geleneğini yaşattılar
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Gaziantep’te ilkokul öğrencileri kahvehanede kitap okuyarak, unutulan bir gelenek olan “Kıraathane” kültürünü tekrar canlandırdı. Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileri bir yandan meraklı bakışlar altında okuma yaparken bir yandan da kıraathane sakinleriyle sohbet ederek bu unutulan geleneği onlara yeniden hatırlattı.

Şehitkamil İlçesi 8 Şubat Mahallesi’nde bulunan Ahmet Yesevi İlkokulu Kütüphanecilik Kulübü öğrencileri, Okul müdür Yardımcısı Fatih Ekmen, rehber öğretmeni Esra Özer ve sınıf öğretmeni Tülay Durmuş ile birlikte Amcaoğlu Esnaf Kıraathanesi’nde okuma etkinliği düzenledi. Öğrenciler, çevredekilerin meraklı bakışları altında okuma yaparken bir yandan da kıraathane sakinleriyle sohbet ederek bu unutulan geleneği onlara yeniden hatırlatmayı sağladı. Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü İsmail Sönmez, Kütüphanecilik kulübü olarak bir farkındalık istediklerini ve bu yüzden mekan olarak yüzyıllar önce okuma sevdalılarının uğrak yeri olan kıraathaneyi seçtiklerini söyledi.

500 yıl öncesine dayanan bir gelenek

Bu sayede yetişkinlere hem kıraathanenin işlevini hem de okumanın önemini, yaşının ve yerinin olmadığını bir kez de kendilerinin hatırlattığını ifade eden Sönmez, "Kıraat kelimesi Arapçada ‘okumak’ anlamına gelir. Hane ise yer, mekan demektir. Bu iki sözcüğün bileşimi olan ‘kıraathane’ ise ‘okuma yeri’ demektir. Osmanlı ’da çay, kahve içilerek gazete, dergi, kitapların okunduğu yerlere verilen bu isim günümüz Türkiye’sinde kahvehane anlamında kullanılmaktadır. 16’ncı yüzyılın ortalarında Anadolu coğrafyasında hayat bulan kıraathane kültürü halk arasında büyük ilgi gören kültürel ve sosyal ortamlardır. İlk kıraathanelerde insanlar sedirlerde oturup kahve içerken meddahların anlattığı hikayeleri dinler, kitap, gazete ve mecmualarını okurlardı. Burası edebiyattan sanata, siyasetten ekonomiye kadar pek çok konunun konuşulup tartışıldığı bir yerdi. Ancak ne var ki bu sözcüğün ilk anlamı ve işlevi unutulmuş ve kıraathaneler sadece çay, kahve içilen ve oyunlar oynanan mekanlara dönüşmüştür. Biz de Ahmet Yesevi ilkokulu olarak bu unutulan geleneği hatırlatmak amacıyla okulumuza yakın bir kıraathanede okuma etkinliği düzenledik. Etkinliğimize gösterilen ilgi bizleri mutlu etti" diye konuştu.
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