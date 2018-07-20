GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 15:47

Adalet Bakanı Abdulahamit Gül Nizip’te

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindeki heyet Nizip’i ziyaret etti.Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip gişelerinde kendisini bekleyen çok sayıda vatandaş tarafından yoğun bir sevgi gösterisiyle...

Adalet Bakanı Abdulahamit Gül Nizip'te
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindeki heyet Nizip’i ziyaret etti.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip gişelerinde kendisini bekleyen çok sayıda vatandaş tarafından yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılanan Gül, daha sonra oluşan uzun araç konvoyları eşliğinde Nizip Belediyesi’ne geçti.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu tarafından karşılanan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e, Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Najat Koçer, Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ve Daire Amirleri ve STK temsilcileri de eşlik etti.

Nizip Belediyesi Konferans Salonunda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Gül, burada da Nizip için yapılacak olan hizmetleri anlatarak istişarelerde bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku