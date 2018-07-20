Adalet Bakanı Abdulahamit Gül Nizip’te

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindeki heyet Nizip’i ziyaret etti.Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip gişelerinde kendisini bekleyen çok sayıda vatandaş tarafından yoğun bir sevgi gösterisiyle...

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindeki heyet Nizip’i ziyaret etti.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip gişelerinde kendisini bekleyen çok sayıda vatandaş tarafından yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılanan Gül, daha sonra oluşan uzun araç konvoyları eşliğinde Nizip Belediyesi’ne geçti.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu tarafından karşılanan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e, Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Najat Koçer, Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ve Daire Amirleri ve STK temsilcileri de eşlik etti.

Nizip Belediyesi Konferans Salonunda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Gül, burada da Nizip için yapılacak olan hizmetleri anlatarak istişarelerde bulundu.