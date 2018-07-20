Adalet Bakanı Gül’den AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı’na ziyaret

Çeşitli ziyaretlerde ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, belediye başkanları, ilçe başkanları...

Çeşitli ziyaretlerde ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililerle bir araya gelen Bakan Gül, 24 Haziran seçimlerindeki gayretleri için partilileri tebrik etti.

Bakan Gül, AK Parti İl Başkanlığı’ndaki ziyaretine AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Ali Şahin, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti İl Başkanı ve ilçe başkanları ile birlikte partililer katıldı.

"Türkiye’de herkesin kendisini özgür ve güvende hissedeceği bir adaleti beraber tesis edeceğiz"

Seçimin ardından artık amaçlarının Türkiye’de herkesin kendini güvende hissetmesini sağlamak olduğunu açıklayan Bakan Gül, "Türkiye’de herkesin kendisini özgür ve güvende hissedeceği bir adaleti beraber tesis edeceğiz. Güven veren adalet bizim bu beş yılda 81 milyon vatandaşımıza önemli bir vaadimizdir. Adliye yolu düşsün düşmesin, mahkemeye yolu düşsün ya da düşmesin tüm halkımıza beni orada adil yargılayacak hakim ve savcıların olduğu düşüncesini, yargıya güveni, güven veren adaleti aşılamaktır. Bu konuda çok önemli mesafe katettik. Özellikle FETÖ’cü hakim ve savcıların yargıdan ayıklanması ile birlikte bu konuda çok önemli mesafeleri aştık" dedi.

"24 Haziran’da çok iyi bir sonuç aldık"

Ak Parti İl Başkanlığındaki ziyaretinde gündeme dair açıklamalarda bulunan Gül, "Burada olmaktan, Gaziantepli hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. 24 Haziran seçim sürecinde Gaziantep’te çok güzel çalışmalar yaptık. Sizlerin sayesinde çok şükür iyi bir sonuç aldık. Elbette daha iyisi olabilirdi ama biz artık nerelerde eksiğimiz var, nerelerde daha iyi olabilirdik dediğimiz noktalar var, bunların hepsinin raporlarını mahalle mahalle, ilçe ilçe hazırlıyoruz. Sandık demokrasi ile yönetilen ülkelerin karnesidir. Sandıkta millet ne dediyse bize düşen başımızın üzerine koymaktır. 24 Haziran’da da sandıktan çıkan bu iradeyi bizlere ne mesajı veriyor, bunların hepsini elbette en güzel şekilde yerine getirmek bizim görevimizdir. Bunu da hep beraber yapacağız" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi için güçlü bir destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum"

Seçimde alınan iyi sonuçta emeği olan partilileri tebrik eden Bakan Gül, "Gaziantep teşkilatımızın bütün fertlerini sandık müşahidinden belediye başkanına, ilçe başkanına, kadın kollarına, gençlik kollarına emekleri canı gönülden teşekkür ediyorum. Gaziantep’te bizlere oy vererek AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza oy vererek Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi için çok güçlü bir destek veren tüm hemşehrilerime, tüm Gazianteplilere teşekkür ediyorum. Onların desteğini, onların güvenini boşa çıkarmayacağız. Ben tekrardan yine bize oy versin, vermesin tüm Gaziantepli hemşirelerimize parti ayrımı yapmadan sevgi ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye yeni bir döneme girmiştir"

Seçimin ardından Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini aktaran Gül, "Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Türkiye’nin bu döneminin adı şahlanış dönemidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ekonomisiyle, hukukuyla, savunma sanayisiyle, ticaretiyle, eğitimiyle, sağlık sektörüyle ve diğer tüm alanlarda bir şahlanış dönemine girmiştir" ifadelerine yer verdi.

"15 Temmuz’da bir işgal girişimi engellenmiştir"

Geçtiğimiz günlerde ikinci yılı geride bırakılan 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gül, "Türkiye 15 Temmuz’daki darbe girişimini Cumhurbaşkanımızın çağrısı, milletimizin sahip çıkmasıyla bir işgal girişimini önlemiştir. Bu süreçte o günden itibaren terörle etkin mücadele için 7 defa uzatılan OHAL uygulaması da dün itibariyle sona erdi. Olağanüstü hal bizim için tercih olarak uygulanan bir yöntem değildi, anayasal bir haktı ama hamdolsun Türkiye artık devlet olarak kendi refleksleriyle terörle mücadele de önemli başarılar elde etmiştir. Artık olağanüstü hal uygulamasına teknik olarak buna imkanımız olmasına rağmen Cumhurbaşkanımız seçim sürecinde vadettiği olağanüstü hali uzatmayacağız sözünü yerine getirmiştir. Biz bu sebeple milletimize vermiş olduğumuz bir sözü gerçekleştirmek adına da çok sevindirici bir tabloyu yaşıyoruz" sözlerine yer verdi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ise "Bugün burada Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül beyi ağırlıyoruz. Sayın Bakan kendi teşkilatını, kendi şehrini, Gaziantep’teki AK Partililere selam vermek için şu an buraya geldi. Ben Sayın Bakanımıza hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.