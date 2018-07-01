GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 20:44

Adalet Bakanı Gül’den Nurdağı’na teşekkür ziyareti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindeki milletvekilleri 24 Haziran seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretlerine çıktı. Gül ve milletvekilleri, Nurdağı ilçesini ziyaret ederek, bölge halkına teşekkür etti.Nurdağı ziyaretinde Bakan...

Adalet Bakanı Gül'den Nurdağı'na teşekkür ziyareti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindeki milletvekilleri 24 Haziran seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretlerine çıktı. Gül ve milletvekilleri, Nurdağı ilçesini ziyaret ederek, bölge halkına teşekkür etti.

Nurdağı ziyaretinde Bakan Gül’ün yanı sıra milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, Nejat Koçer, Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ak Parti İl Başkanı Eyup Özkececi katıldı. Nurdağı Belediyesine ait çay bahçesinde bölge halkıyla bir araya gelen Gül, "Nurdağı Türkiye’de özgürlükleri genişleten, hizmetleri arttıran, yol yapan, köprü yapan, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde Türkiye’nin önünü açan hizmetlere imza atan kadroyla yola devam dedi. Bütün engellemelere ayak oyunlarına rağmen içeride dışarıda her türlü engellemelere rağmen milletimizin basireti milletimizin kararı bütün oyunları bozmuş ve tarihin çöp tenekesine atmıştır. Yine millet kazanmıştır, yine demokrasi kazanmıştır. Bunu milletin, Anadolu’unu yiğit evlatları kazanmıştır. Fransa’da, Almanya’da, İngiltere’de ve ABD’de Türkiye’nin büyümesini istemeyenler değil, Türkiye’nin güçlenmesini isteyenler sandığa gitmiş ve bu millet kazanmıştır. Hamdolsun sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu tarihi sizler yazdınız, bu zaferi sizler oylarınızla kazandınız. İşte bu çocuklarımızın geleceği için bu yavrularımızın geleceği için sizler sandığa gittiniz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül’ün konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen Ak Parti heyeti ilçeden ayrıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku