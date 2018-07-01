Adalet Bakanı Gül’den Nurdağı’na teşekkür ziyareti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindeki milletvekilleri 24 Haziran seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretlerine çıktı. Gül ve milletvekilleri, Nurdağı ilçesini ziyaret ederek, bölge halkına teşekkür etti.

Nurdağı ziyaretinde Bakan Gül’ün yanı sıra milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, Nejat Koçer, Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ak Parti İl Başkanı Eyup Özkececi katıldı. Nurdağı Belediyesine ait çay bahçesinde bölge halkıyla bir araya gelen Gül, "Nurdağı Türkiye’de özgürlükleri genişleten, hizmetleri arttıran, yol yapan, köprü yapan, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde Türkiye’nin önünü açan hizmetlere imza atan kadroyla yola devam dedi. Bütün engellemelere ayak oyunlarına rağmen içeride dışarıda her türlü engellemelere rağmen milletimizin basireti milletimizin kararı bütün oyunları bozmuş ve tarihin çöp tenekesine atmıştır. Yine millet kazanmıştır, yine demokrasi kazanmıştır. Bunu milletin, Anadolu’unu yiğit evlatları kazanmıştır. Fransa’da, Almanya’da, İngiltere’de ve ABD’de Türkiye’nin büyümesini istemeyenler değil, Türkiye’nin güçlenmesini isteyenler sandığa gitmiş ve bu millet kazanmıştır. Hamdolsun sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu tarihi sizler yazdınız, bu zaferi sizler oylarınızla kazandınız. İşte bu çocuklarımızın geleceği için bu yavrularımızın geleceği için sizler sandığa gittiniz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül’ün konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen Ak Parti heyeti ilçeden ayrıldı.