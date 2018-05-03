Aile hekimlerine astım anlatıldı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde “Dünya Astım Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplantıda astım hastalığına dikkat çekildi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde “Dünya Astım Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen eğitim toplantısında aile hekimlerine Özel Gaziantep Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ tarafından hastalık ve astımla ilgili hastaların doğru bildiği yanlışlar ve tedavi konusunda bilgi verildi. Astımın toplumda en sık görülen kronik hastalıklardan biri olduğuna dikkat çeken Dr. İkidağ, hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi:

“Astım, solunum yollarının daralması sonucu oluşan iltihabi bir hastalıktır. Astım, alerjik ya da alerjik olmayan durumlarla ortaya çıkabilir. Astıma, ailesel yatkınlığın yanı sıra, ev tozu, polenler, hava kirliliği, küf mantarları, klimalar, gibi ev içi ve ev dışı alerjen etkenler, ilaçlara karşı hassasiyet, egzersiz, sigara, kimyasal maddeler, bazı gıdalar ve katkı maddeleri neden olabilir. Polen alerjisi olan birisinin ilkbahar ve sonbaharda şikayeti artabilir. Astımı olan kişide bazı dönemlerde soluma zorluğu meydana gelir. Astım atağı sırasında bronşlar daralır ve havanın geçişi zorlaşır. Hastalığın ağır seyrettiği durumlarda hastaların yaşam kaliteleri bozulur ve hayatlarının pek çok noktasında kısıtlanmalar yaşarlar.”

Nefes darlığı, sürekli öksürük, göğüste baskı hissi, yorgunluk ve halsizliğin astım belirtileri arasında yer aldığını dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, hastaların bu belirtilerle doktora başvurduğunu söyledi. Astımın görülme sıklığının yıllar içinde giderek arttığını da vurgulayan Uzman Dr. İkidağ, "Astım ilaçlarının büyük bir kısmı soluk alma yolu ile kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçların birçoğu özel cihazlarla hastalara verilirler Tedaviye başlanırken bu özel cihazların kullanım şekli mutlaka hastalara gösterilmelidir. Çünkü birçok hasta ilaçları doğru kullandığını zannedip yanlış kullanmaktadır. Uygun ilaç tedavisi ve bu ilaçların doğru kullanımıyla hastalar günlük yaşamlarına herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler."

İlaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılmamasının yanı sıra astıma neden olan etkenlere maruz kalmanın devam etmesinin astım kontrolünü güçleştiren nedenler arasında yer aldığını belirten Uzman Dr. Belgin İkidağ, bu konuda hastaların doğru bilgilendirilmesinin hastalığın kontrolünde etkili olduğunu ifade etti. Özel Gaziantep Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ’ın sunumunun ardından eğitim toplantısı soru cevap şeklinde devam etti.

Toplantıda katılımcılar aile hekimliklerinde yaşanan sıkıntılar ve çözümler üzerine konuşup fikir alış verişinde bulunma fırsatı da buldu.