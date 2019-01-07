AK Parti Heyetinden Gazi Altun'a Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Vatani görevini yaptığı Çukurca’da hain saldırı sonucu gazi olan Mehmet Altun’u ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, geçen yıl Hakkari ili Çukurca ilçesinde terör saldırı sonucu gazi olan Mehmet Altun’u evinde ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’ya ziyaret sırasında Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan'ın eşlik etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, gaziye her zaman yanında olduklarını ve yalnız olmadığının mesajını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında; “Vatan uğruna kolum değil canım feda olsun!” diyen kahramanlarımız olduğu müddetçe biz bu topraklarda kıyamete kadar var olacağız.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)