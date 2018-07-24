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24 Temmuz 2018 Salı 16:44

AK Parti İslahiye Kadın Kolları Başkanı Erdoğan Basın Bayramını Kutladı

AK Parti İslahiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Fetiye Erdoğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle İhlas Haber Ajansı İslahiye temsilciliğini ziyaret etti24 Temuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolasıyla İslahiye AK Parti Kadın...

AK Parti İslahiye Kadın Kolları Başkanı Erdoğan Basın Bayramını Kutladı
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AK Parti İslahiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Fetiye Erdoğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle İhlas Haber Ajansı İslahiye temsilciliğini ziyaret etti

24 Temuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolasıyla İslahiye AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fetiye Erdoğan ve yönetim kurlu üyesi Nurseli Dursun İslahiye İhlas Hbare Ajansı temsiliğini ziyaret ederek 24 Temmuz Basın bayramını kutladı. Fetiye Erdoğan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarda icra edildiğini dile getirerek, nice 24 Temmuz Basın bayramları kutlanması temennisinde bulundu. İhlas Haber Ajansı İslahiye temsilcisi Bekir Şentürk, Ak Parti Kadın Kolları ilçe Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinde ötürü teşekkürler etti.
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