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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:55

Akıncı, 24 Temmuz basın bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Basında Sansürün Kaldırılışının 110’uncu yıl dönümü ve ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.GTB Başkanı Akıncı,...

Akıncı, 24 Temmuz basın bayramını kutladı
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Basında Sansürün Kaldırılışının 110’uncu yıl dönümü ve ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

GTB Başkanı Akıncı, yayımladığı kutlama mesajında, düşünce ve ifade özgürlüğünün temel unsurlarından olan basının, medeniyetlerin ilerlemesi ve demokrasinin gelişiminde büyük katkılarının olduğunu kaydetti.

Milletin müşterek sesi ve vicdanını temsil eden basının, toplumda asli bir görev üstlendiğine vurgu yapan Akıncı, “Yaşadıkları toplumların gözü, kulağı, sesi ve vicdanı olan basın mensuplarımız, dünyanın en meşakkatli ve en saygın mesleklerinden birini icra etmekte. Mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz demeden, gerektiğinde canları pahasına vazifelerini ifa eden basın mensuplarımız bu bağlamda önemli bir misyonu başarıyla üstlenmekte. Kamuoyunu meslek etik kuralları çerçevesinde doğru ve tarafsız şekilde bilgilendiren, toplumsal gelişime ve bilinçlenmeye kaktı sunan medya çalışanlarımızın yaşam koşullarının uluslararası standartlara ulaştırılması en büyük temennilerimizin başında gelmekte. Bu vesileyle meslek hayatları boyunca yaşadıkları tüm zorluklara rağmen yılmadan, yorulmadan halkın sesi, kulağı ve vicdanı olan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın bayramını kutluyor, görevleri başında şehit olan basın mensuplarımıza ise Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.
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