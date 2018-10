Akıncı’dan ‘Dünya Gıda Günü’ açıklaması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, gıda üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması için doğal kaynakların daha dikkatli kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, “2050 yılında 10 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusu, gerekli tedbirler ve önlemler alınmazsa gelecekte ciddi gıda problemleriyle karşı kaşıya kalabilir” dedi.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından bu yıl teması, ‘Açlığa Son’olarak belirlenen, ‘Dünya Gıda Günü’ nedeniyle açıklamada bulundu.

Dünya Gıda Günü’nde düzenlenen etkinliklerle açlık, kıtlık, gıda güvenliği ve iklim değişiklikleri gibi insanlığın geleceğini doğrudan ilgilendiren konulara dikkat çekilmeye çalışıldığını kaydeden Akıncı, açıklamasında , “Dünyamız iklim değişiklikleri, nüfus artışları, doğal kaynakların yok edilmesi, bilinçsiz tarım ve israflar yüzünden her geçen yıl biraz daha gıdaya ulaşmanın zorlaştığı bir yer haline dönüşmekte. Tarımda devrim niteliğindeki gelişmelere rağmen günümüzde açlıkla mücadele eden insan sayısı maalesef son 4 yıldır sürekli bir artış grafiği göstermekte. BM verilerine göre 2017 yılında 821 milyon insan açlıkla mücadele etti. Bu rakam toplam dünya nüfusunun yüzde 11’ine denk geliyor. Yani dünya da her 9 kişiden 1’i gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyor. Dünya Nüfus Tahminleri Raporu’na göre dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyarı aşması bekleniyor. Dünyadaki tarım arazilerinin tamamına yakın bir bölümünün şu an üretimde kullanıldığını göz önüne aldığımızda bu tablo gerekli önlemler ve tedbirler şimdi alınmazsa insanlığın gıda konusunda yaşayabileceği sorunları çok net bir şekilde ortaya koymakta” ifadeleri yer aldı.

İsrafla mücadele

Sahra Altı ve Güneydoğu Afrika’nın yoksul kırsal alanlarında açlıkla mücadele edilirken, dünyanın farklı coğrafyalarında ise israfın ileri boyutlara ulaştığına dikkat çeken Akıncı, “Günümüzde üretilen gıdanın 3’te biri çeşitli nedenlerden dolayı çöpe gitmekte. Bu da yılda yaklaşık 1,3 milyar ton gıdaya denk gelmekte. İsrafın önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ve tüketim alışkanlıklarının değişmesine yönelik atılacak adımlar gıdanın geleceği adına hayati önem taşımakta. Bunun yanı sıra sağlıklı tarım üretiminin teşvik edilmesi, tarım arazilerinin korunması, kırsal nüfusun yerinde istihdamı, iklim değişikliği ve nüfus artışının getireceği etkilere yönelik yapılacak hazırlıklar küresel gıda sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır” diye konuştu.