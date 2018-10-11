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11 Ekim 2018 Perşembe 10:15

“Alacak Sigortası" bilgilendirme toplantısı GTO’da yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve EulerHermes işbirliği ile ticari risk ve alacakların güven altına alınması yöntem önerilerinin ele alındığı "Alacak Sigortası" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.GTO’nun ev sahipliğinde yapılan...

'Alacak Sigortası' bilgilendirme toplantısı GTO'da yapıldı
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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve EulerHermes işbirliği ile ticari risk ve alacakların güven altına alınması yöntem önerilerinin ele alındığı "Alacak Sigortası" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

GTO’nun ev sahipliğinde yapılan toplantının açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tatar, 2023 yılı için belirlenen ve ulaşılmaya çalışılan hedefler için şirketlerin sürdürülebilir ve sağlıklı bir finansal yapıya sahip olmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Küresel rekabetin yanı sıra ülkemizin içinde bulunduğu küresel ve bölgesel konjonktür düşünüldüğünde şirketler için hayat sigortası olarak değerlendirilen alacak sigortalarının aynı zamanda ülke ekonomisi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tatar, “İçinde bulunduğumuz ekonomik ortam, başa çıkmaya çalıştığımız zorluklar alacak sigortasını daha da önemli hale getiriyor. Ülke olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılında ulaşmaya çalıştığımız hedefler için şirketlerin güçlü finansal yapılarla faaliyetlerine devam etmesi lazım. Şirket bilançolarının ortalama yüzde 40’ını alacaklar oluşturuyor. Alacakların tahsilatında yaşanan problemler şirketlerin likiditesini ve karlılığını olumsuz etkiliyor. Hatta bazı durumlarda şirketlerin iflas etmelerine neden olabiliyor. İstatistikler şirket iflaslarının yaklaşık dörtte birinin tahsil edilemeyen alacaklardan kaynakladığını gösteriyor. Makroekonomik dalgalanmaların yüksek olduğu günümüz piyasalarında alacakların ödenmeme riskini teminat altına alan “Alacak Sigortası” risklerin azaltılmasında en akılcı yöntemlerden biridir. Günümüz rekabet koşulları ve makro ekonomik dalgalanmalara karşı şirketler alacak sigortasını önemli argümanolarak değerlendirmelidir” diye konuştu.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan EulerHermes’den satış, pazarlama ve ticari tahsis Genel Müdür Yardımcısı Ömer Gürcan Köseoğlu, toplantıda dünyadaki gelişmeler ve Türkiye’deki makroekonomik görünüm, güvenli ticaret yapılması için sunulan alacak sigortasının yanı sıra bankacılık sisteminin sağladığı teminat mektuplarına muadil olan kefalet sigortası hakkında bilgi vererek katılımcıların sorularını cevaplandırdı.
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