GAZİANTEP:
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22 Temmuz 2018 Pazar 12:03

Alkollü sürücü otomobilini yolun ortasında park etti

Gaziantep’te alkollü araç kullanan genç, otomobilini yolun ortasında park ederek aracında uzandı.Çevrede vatandaşlar sürücünün kendisine gelmesi için yüzüne su ile yıkadı. Yol ortasına park eden sürücünün bir türlü kendisine gelmemesi...

Alkollü sürücü otomobilini yolun ortasında park etti
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Gaziantep’te alkollü araç kullanan genç, otomobilini yolun ortasında park ederek aracında uzandı.

Çevrede vatandaşlar sürücünün kendisine gelmesi için yüzüne su ile yıkadı. Yol ortasına park eden sürücünün bir türlü kendisine gelmemesi üzerine çevredekiler 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri alkollü sürücüyü hastaneye götürürken, aracı yolun ortasından çekildi.

Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın yapılan kontrolünde aşırı derece alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan müdahalelerin ardından kendine gelen genç, hastaneden ayrıldı.
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