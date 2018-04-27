Alleben’nin kulvarlarında değişmez heyecan

Alleben Yüzme Havuzunda, yarışmacı sporcu grupları değişiyor, heyecan ve ödül kürsüsüne doğru uzanan kulaçların azmi hiç değişmiyor.

Eğitim faaliyetlerine başladığı ilk günden bu yana Gaziantep’i su sporları branşların da başarıyla temsil eden jenerasyonların yetişmesine büyük katkı sağlayan Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarında yarışların isimleri, yarışmacı sporcular, tribünlerden performansları ilgiyle takip eden spor seveler değişiyor ama heyecan ve ödül kürsüsünde yaşanan büyük gurur hafızalardan silinmiyor, unutulmaz mutlulukların tarifsiz hisleri değişmiyor. Alleben 1 Yüzme Havuzu, Nisan ayı içeresinde gerçekleştirilen 6.Geleneksel Uluslararası Su Sporları Şenliğinin ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde organize edilen, Okullar Arası Minikler Kategorisi Yüzme Şampiyonasında 56 farklı okuldan 256 sporcu öğrenciyi misafir etti.

Yüzme altyapısı adına önemli bir organizasyon

Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörü Cengiz Bingül, Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Okullararası Minikler Kategorisi Yüzme Şampiyonasının Gaziantep’te yüzme branşının altyapısı adına önemli ve değerli bir organizasyon olduğunu ifade etti. Bingül açıklamasında, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde organize ettiğimiz okullar arası minikler kategorisi yüzme yarışlarına Gaziantep genelinde 56 okul ve 256 sporcu katıldı. Bu yaş grubunda statü gereği bölge yarışmaları olmadığı için daha çok yüzme branşında alt yapıda yürütülen çalışmaları geliştirme ve destek amaçlı yapılan önemli ve değerli bir organizasyon. Müsabık olmayan minik sporcularımız bu şekilde kendi yaş grupları ile eğitim gördüğü okulları temsilen kulvarlarda yerlerini alıyorlar. Yarışmacı lisanslı sporcuların çok büyük bir bölümü Şehitkamil Belediyesi Yüzme Spor Okullarında eğitim gören sporcu öğrencilerimiz. Miniklerin havuzda çizdiği performans, uzandıkları dereceler hepimizi gururlandırıyor. Bu organizasyondan desteklerini esirgemeyen başta Şehitkamil Belediye Başkanlığımıza, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığına ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, yarışlara katılım sağlayan okullarımızın değerli idareci ve öğretmenlerine, yüzme sporunun geleceği adına teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.