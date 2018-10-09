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09 Ekim 2018 Salı 17:20

Alparslan Mahallesinde asfalt çalışmaları başladı

Şehitkamil Belediyesi tarafından Alparslan Mahallesi’nde altyapısı tamamlanmış noktalarda sıfır asfalt çalışması yapıldı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen asfaltlama çalışmaları memnuniyetle karşılandı.Şehitkamil Belediyesi tarafından...

Alparslan Mahallesinde asfalt çalışmaları başladı
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Şehitkamil Belediyesi tarafından Alparslan Mahallesi’nde altyapısı tamamlanmış noktalarda sıfır asfalt çalışması yapıldı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen asfaltlama çalışmaları memnuniyetle karşılandı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçenin yeni mahallelerinden biri olan Alparslan Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan kapsamlı asfaltlama çalışması devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar vatandaşın hizmetine sunulacak. Yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Alparslan Mahalle Muhtarı Adil Sökmen, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Tüm altyapı çalışmalarımız yapıldı

Mahallede yürütülen asfalt çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Alparslan Mahalle Muhtarı Adil Sökmen, tüm taleplerinin karşılandığını söyledi. Yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu kaydeden Muhtar Sökmen, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, mahallemiz yeni kurulmuş bir mahalledir. Yeni kurulan bir mahalle olmamıza rağmen tüm altyapı çalışmalarımız yapıldı. Binalarımız daha tam yapılmadığı halde asfalt çalışmalarımız başladı. Mahallemizdeki tüm yollar açıldı. Başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ederiz. Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz. Başkanımız, mahalle muhtarı olarak ne talep ettiysem yaptı. Allah, kendisinden razı olsun” diye konuştu.
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