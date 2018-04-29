Ameliyat olan diyabet hastaları sağlıklarına kavuşmalarını kahvaltıyla kutladı

Gaziantep’te 35 diyabet hastası, geçirdikleri başarılı ameliyat ile sağlıklarına kavuşmalarını gerçekleştirilen kahvaltı ile kutladı. Anka Hastanesi doktor ve personeli de hastaların sevincine ortak oldu.Gaziantep’te Anka Hastanesi, hastane...

Gaziantep’te 35 diyabet hastası, geçirdikleri başarılı ameliyat ile sağlıklarına kavuşmalarını gerçekleştirilen kahvaltı ile kutladı. Anka Hastanesi doktor ve personeli de hastaların sevincine ortak oldu.

Gaziantep’te Anka Hastanesi, hastane personeli, doktorlar ve diyabet hastalığını atlatıp sağlığına kavuşan hastalar için kahvaltı organizasyonu düzenledi.Düzenlenen Diyabetsiz Yaşam Kahvaltı programında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet hastaları ile Anka Hastanesi’nde yapılan başaralı operasyonlarla sağlığına kavuşan 35 hasta katıldı. Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Anka Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, "Bugün burada, yapmış olduğumuz başarılı operasyonlarla diyabet hastalığını büyük ölçüde atlatmış olan 35 hastamız ve onların aileleri için bir kahvaltı programı organize ettik. Türkiye’nin pek çok yerinden gelen bu hastalarımıza ilaveten, Hollanda ve Almanya’dan da birer hastamız geldi" dedi.

Genel Müdür Bayram, organizasyonunun hastalar, doktorlar ve hastane yönetimi için hem bir kaynaşma, hem de bir motivasyon olduğunu da söyledi.

Diyabet sinsi ve tehlikeli bir hastalık

Bayram, diyabet hastalığının tehlikeli ve sinsi olduğunu hatırlatan Bayram, "Diyabet, yavaş ilerlemesine rağmen çok sinsi bir hastalık. Bu hastalık, başta gözde körlük olmak üzere böbreklerde, ayak sinirlerinde ve bütün vücudun uç sinir noktalarında hasar yaparak kişinin hayat kalitesinde çok ciddi problemlere yol açıyor. Bu nedenle bazı hastalar günde sekize varan insülin vurulmak zorunda kalıyor ve bu durum hastanın canına tak eder bir hal alıyor" dedi.

Diyabette ameliyatı mümkün olduğu kadar tercih etmediklerini kaydeden Cengiz Bayram, özellikle Tip1 diye tabir edilen hastaları ameliyatsız tedavi etmeye çalıştıklarını, Tip2 diye bilinen hastalık türünde ise ameliyata başvurduklarını ifade etti.

Operasyonlar öncesinde bazı tetkikler yaptıklarını hatırlatan Bayram, "Ameliyat olacak hastalarımızın kanındaki insülin seviyelerinin ve Cepeptit dediğimiz insülini oluşturan maddelerin normal olması gerekiyor. Bu nedenle yaptığımız bu ameliyatlar insülin direncine maruz kalmış, insülin direnci yüksek olan hastalarda çok etkili oluyor. O yüzden biz hastayı operasyon öncesi tam teşekküllü bir şekilde inceleyerek, ameliyat sırasındaki ve sonrasındaki başarı oranımızı tespit edip, yaşanabilecek durumlar hakkında hastalarımızı ve ailelerini bilgilendirerek hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Diyabet ameliyatları

Kahvaltı organizasyonunda konuşan Op. Dr. Oğuz Yarıcı ise kahvaltı programının operasyon geçiren 35 hastanın yeniden sağlığına kavuşmasını kutlamak olduğunu vurgulayarak, ameliyat olmaya hazırlanan hastalara da motivasyon sağlamak olduğunu kaydetti.

Diyabet ameliyatları hakkında bilgi veren Yarıcı, "Bu ameliyat iki aşamadan oluşan bir ameliyattır. Birinci aşamada mide küçültmesi yaparak grenin hormonunun salgılanmasını engelliyoruz. İkinci aşamada ise mideden ikinci bir çıkış alarak, bu çıkışı bağırsağın sol kısmına vererek insülinin aktif bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yaşamak için korkuları yenmek şart"

Organizasyona katılan Diyabet Hastası Türkan Tankişi istedikten sonra diyabeti yenmenin mümkün olacağını vurgulayarak, "10 yıldır diyabet hastasıyım. Bu nedenle çok fazla zorluk yaşadım. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle Anka Hastanesi’ne başvurdum. Ameliyattan fazlasıyla korkan biriydim ama yaşamak için korkuları yenmek şart. Ben de buna inanarak ameliyat olmaya karar verdim. Çok şükür ki yapılan operasyonlar sonrası şeker oranım yarı yarıya düştü ve çok daha iyi bir duruma geldim. Bu nedenle aynı durumda olan diğer hastalara da bu operasyonu tavsiye ediyorum" dedi

Tankişi, kendisinin yaşadığı sıkıntıları çeken hastalara süreçte edindiği tecrübelerinden yola çıkarak, tavsiyelerde bulundu.

"Ayaklarımda kum torbası taşıyor gibi hissediyordum"

Bir diğer diyabet hastası Abdullah Kılıç ise bu ameliyat için Anka Hastanesi’ne Adıyaman Gölbaşı’ndan geldiğini vurgulayarak, “15 yıldır çeşitli yerlerde bir çok tedaviyi denedim, sağlık açısından birçok sıkıntı yaşadım ama bir türlü sıhhati bulamadım. En son Anka Hastanesi’ne başvurdum ve ameliyat oldum. Ameliyattan sonra her açıdan çok daha bir duruma geldim. Önceden ayakta duracak yürüyecek halim yoktu, hastalık nedeniyle ayaklarımda kum torbası taşıyor gibi hissediyordum. Kısa zamanda bu kadar toparlanabildiğim için çok mutluyum. Bu nedenle Anka Hastanesi’ne, doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sıkıntıları yaşayan diğer hastalar da gelsinler kontrol olsunlar ve bu sıkıntıları aşsınlar" diye konuştu.

Yapılan kahvaltı ve bilgilendirmelerin ardından program sona erdi